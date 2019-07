Astăzi, la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, de pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei, a avut loc o ceremonie religioasă, urmată de depunerea de coroane de flori. Printre participanții la eveniment s-au numărat prefectul Mirela Adomnicăi, primarul Ion Lungu, reprezentanți ai autorităților din Soroca-Republica Moldova și cadre militare. Inițiativa organizarii ceremonialului a aparținut primarului Ion Lungu care încă de la Zilele Sucevei a anunțat că începând din acest an pe 2 iulie se vor depune coroane de flori la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare. ”Mulțumim celor care au depus coroane, la apelul primăriei: Prefecturii; Consiliului Județean; în mod special delegației numeroase de la Soroca (40 persoane), în frunte cu primarul Victor Său; delegației Brigăzii de Poliție Specială de la Chișinău și nu în ultimul rând, Asociației Obștești Ștefan cel Mare și Sfânt de la Chișinău. Țin să aduc mulțumiri domnului Andrei Batereanu – președintele asociației, pentru insigna de aur „Ștefan cel Mare și Sfânt” oferită”,a declarat Lungu. După depunerea de coroane primarul Lungu a participat la o slujbă înălțătoare la biserica „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”, din cartierul Burdujeni sat. Astăzi s-au împlinit 515 ani de la moartea voievodului Ștefan.

