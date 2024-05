Echipa candidatului PNL la Primăria Suceava, Lucian Harșovschi, are în componența sa și un ofițer care se află pe lista pentru Consiliul Local. Matei Dănuț este ofițer – inginer – specialitatea autovehicule rutiere, absolvent al Academiei Tehnice Militare din anul 1992, iar pe parcursul timpului a completat pregătirea profesională astfel: un curs post universitar de trei semestre în cadrul ATM (specialitatea resurse umane și conducere ingineri – un curs acreditat de Ministerul Educației) și două programe de masterat, fiecare având un format din trei semestre (unul în domeniul „Siguranței și controlului circulației rutiere” și unul în domeniul „Cercetării penale”), doi ani de doctorat la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. “Pe tot parcursul activității mele, în cei 34 ani de experiență, 26 au fost în domeniul conducerii/îndrumării activităților rutiere de întreținere, exploatare, achiziții și reparații a autovehiculelor rutiere. Toate aceste realizări însușite, printr-o muncă asiduă, cu devotament, dăruire, patriotism și rezultate pozitive, pot spune că au conturat personalitatea mea până în prezent, respectiv: spirit de inițiativă și colaborare cu parteneri sociali și structurile ierarhic liniare; însușirea unei gândiri analitice și conceptuale; manifestarea responsabilității în activitatea desfășurată. Datorită caracteristicilor prezentate mai sus pot spune că sunt un perfecţionist și nu îmi place să fac lucrurile de mântuială şi ţin la detalii. Astfel am căutat să atrag lângă mine, pe cât posibil, oamenii inteligenţi, care au ceva de spus, și care și-au creat o carieră proprie prin studiu și realizări (cu fapte și nu doar vorbe). Îl susțin pe Lucian Harșovschi întrucât cred că este o persoană dedicată, iar realizările lui de până acum îl recomandă ca fiind cel mai potrivit pentru funcția de primar.”, a spus Matei.

”Împreună cu Dănuț, cu întreaga echipă și cu sucevenii alegem viitorul pe 9 iunie!”, a transmis Lucian Harșovschi.

Comandat de PNL FILIALA Suceava, cod AEP 21240015