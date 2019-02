Comedia “Oh, Ramona”, regizată de Cristina Jacob, rămâne pe primul loc în box office și în cea de-a două săptămână de la lansare și totodată devine și pelicula cu cele mai mari încasări pe anul 2019, pe următoarele locuri situându-se filmele “How to Train Your Dragon”, “Ralph Breaks the Internet”, “Glass” și “Alita: Battle Angel”.

Cu un număr de 77.327 de spectatori care au intrat în cinematografe să vadă filmul în cea de-a două săptămână, comedia românească a ajuns la un total de 189.208 de spectatori.

Despre succesul noului său film, regizorul Cristina Jacob spune: “Vă mulțumesc că existați! Vă mulțumesc că ați venit și veniți în număr atât de mare la film. Noi existăm datorită vouă. Acest film și cinematografia românească există datorită vouă, publicul nostru! Țin să vă felicit că-i susțineți și pe ai voștri, cei care fac filme. Acest succes este al nostru, al tuturor. Împreună am reușit, după 30 de ani, să fim peste toate celelalte filme americane. Împreună putem și noi! Nu numai în film, în toate celelalte!”.

De cealaltă parte, Andrei Ciobanu, în calitate de scenarist și autor al bestseller-ului după care s-a făcut ecranizarea, adaugă: “Vă mulțumesc din suflet că veniți la film și că vă place ceea ce vedeți. Ne bucurăm, din toată inima, că sunteți alături de noi în această călătorie”.

Comedia “Oh, Ramona” este o producție Zazu Film, distribuită de Jacob Bros, care rulează în prezent în 92 săli de cinema din 50 orașe din România.

