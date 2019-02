Filmul „Oh, Ramona”, regizat de Cristina Jacob după bestseller-ul scris de Andrei Ciobanu, a bătut toate recordurile de audiență pentru o producție românească, cinematografele raportând 111.881 spectatori după primul weekend de la lansarea peliculei.

Comedia românească a intrat pe primul loc în box-office-ul din acest an, realizând venituri comparabile cu blockbuster-uri americane precum “Avengers”, “Aquaman”, “Fifty Shades Freed”, “Venom” și “Deadpool 2”.

Cristina Jacob, regizorul care își întrece acum propria performanță de audiență stabilită în 2016 cu “Selfie 69”, a declarat: “Mulțumesc că ați fost la film în număr atât de mare! Este cea mai frumoasă recompensă pentru munca întregii echipe. Pentru mine înseamnă mai mult decât orice premiu. 111.881 spectatori în primul weekend este un prag depășit pentru prima dată de un film românesc. E un semn că publicul nostru, în primul rând cel tânăr, începe să aibă încredere în filmele noastre. Răspunsul entuziast al generației Z arată că noi am reușit să le răspundem așteptărilor lor, să-i surprindem”.

Mult așteptat de publicul tânăr, filmul a primit mii de feedback-uri și recomandări pozitive pe social media de la cei care l-au văzut: “Un film la care râzi cu lacrimi de la început până la sfârșit. Era sala plină, am stat în primul rând și nu m-a deranjat. E mai fain decât comediile americane”, “A fost genial. Am fost entuziasmată la toate scenele, iar analogiile mi-au plăcut la nebunie”, “Cea mai tare idee de film românesc. Mă bucur că în sfârșit am prins bilete”, sau “Un film nemaipomenit, pe care l-aș revedea de sute de ori”.

Protagonistul Bogdan Iancu și cei șase actori principali englezi și americani (Aggy K. Adams, Holly Horne, Basil Eidenbenz, Andromeda Godfrey, Leonardo Boudreau și Melanie Ebanks) au fost deopotrivă apreciați pentru performanța lor.

Și multe vedete tinere au văzut filmul. “A fost foarte amuzant, am râs mult și ne-au plăcut scenele cu analogii”, mărturisesc frații Munteanu. Laura Giurcanu adaugă: “În film vezi Marea Neagră, Brașovul și Bucureștiul într-un fel în care nu le-ai mai văzut până acum”, iar Alina Eremia conchide “Va invit și pe voi să veniți să îl vedeți. Am stat cam tot timpul cu gura până la urechi”.

Comedia “Oh, Ramona” este o producție Zazu Film, distribuită de Jacob Bros, și rulează în prezent în 109 săli de cinema din 50 orașe din România.

Biletele pot fi achiziționate de aici: https://www.ohramona.com/get-tickets

Facebook: https://www.facebook.com/OhRamonaMovie/

Instagram: https://www.instagram.com/ohramona_movie/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1Dy-5ot2dq5i6MTwbAfwWA