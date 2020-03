Olga Kurylenko, cunoscută ca „Bond’s Girl” din „Quantum of Solance” (2008), a dezvăluit la începutul săptămânii că a fost contaminată cu coronavirus. Actriţa franceză de origine ucraineană a făcut acest anunţ pe Instagram și tot acolo ne povestește acum că se simte mult mai bine, dar dă explicații și despre schema de imunizare pe care a urmat-o, potrivit click.ro.

„Închisă în casă după ce am fost testată pozitiv cu coronavirus. Sunt bolnavă de aproape o săptămână. Febra şi oboseala sunt principalele mele simptome. Aveţi grijă de voi şi luaţi totul în serios”, a scris ea luni, pe Instagram, celor peste 576.000 de admiratori. Ieri, 18 martie, actrița a revenit în mediul virtual cu o veste bună: se simte mai bine.

„Fata Bond” a recunoscut că imunitatea este un aliat important în lupta cu virusul și a menționat pe Instagram câteva din vitaminele și suplimentele alimentare pe care le ia, însă a atras atenția să nu fie luate după ureche, ci doar sub îndrumarea medicului. Printre acestea se regăsesc Vitamina C, Vitamina E, zinc etc, mai scrie sursa citată.

