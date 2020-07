Olivia de Havilland, legendara actriţă din „Pe aripile vântului” şi câştigătoare a două premii Oscar, a murit sâmbătă (25 iulie), la reşedinţa sa din Paris, Franţa. Avea 104 ani.

Olivia de Havilland s-a născut în Tokyo, Japonia, pe 1 iulie 1916. A devenit faimoasă în anii 1930, în roluri jucate în filme precum „The Adventures of Robin Hood”, alături de o altă legendă a filmului, Errol Flynn. A câştigat două premii Oscar, în anii 1940, pentru „The Heiress” şi „To Each His Own” şi a fost nominalizată pentru rolurile din “Gone With the Wind,” “The Snake Pit” şi “Hold Back the Dawn”, notează click.ro.

Pe lângă meseria de actor, de Havilland a scris şi o carte autobiografică, Every Frenchman Has One, publicată în 1962. Ea a fost, de asemenea, prima femeie preşedinte a juriului Festivalului de Film de la Cannes, în 1965.