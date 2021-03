Olly Alexander va lansa luna viitoare, pe 8 aprilie, primul său solo, ‘Starstruck’.

Trio-ul Years and Years – format inițial, în 2010, din cinci membri – a anunțat săptămâna trecută că Olly va continua să fie solistul trupei, însă într-un format solo, fără Mickey Goldsworthy și Emre Turkmen.

Acum, autorul hit-ului ‘Desire’ a dezvăluit că, în curând, va lansa primul său solo Years and Years: „ S T A R S T R U C K, 8 aprilie, sunt foarte, foarte emoționat.”, a scris artistul în vârstă de 30 de ani pe contul său de Twitter.

Grupul, al cărui album de debut, ‘Communion’, a fost lansat în 2015, a spus, săptămâna trecută, într-o declarație: „Dragi fani Y&Y… Au avut loc câteva schimbări pe care vrem să vi le spunem și vouă. Acest viitor album a fost efortul lui Olly și am decis ca Years and Years să continue drept proiectul solo al lui Olly, Noi trei suntem în continuare buni prieteni. Mickey va fi parte din familia Y&Y și va cânta live cu noi, în timp ce Emre se va concentra regie/producție. Ultimele 12 luni au fost nebune pentru noi toți și vrem să vă mulțumim pentru tot sprijinul și pentru toată dragostea pe care ni le-ați acordat de-a lungul anilor (years and years). Muzică nouă Y&Y va apărea în această primăvară.”