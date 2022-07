La data de 30 iulie ora 23.00, politistii din cadrul SPR 10 Gura Humorului, pe raza satului Mazanaiesti, comuna Dragoiești, respectiv pe DJ 209 C, au oprit pentru control autoturismul condus de catre un barbat de 62 ani, din municipiul Suceava. Soferul a înmânat certificatul de înmatriculare si asigurarea RCA obligatorie declarand verbal ca permisul de conducere l-a uitat acasa. Ulterior, soferul a prezentat organelor de politie o dovada înlocuitoare a permisului de conducere care era însa expirată. Cu ocazia verificarii în bazele de date ale Politiei Romane s-a constatat faptul ca cel în cauza figureaza cu restricții la dreptul de a conduce, respectiv permis suspendat. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „conducere fara permis”.

