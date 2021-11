Rar am văzut atâta lume și atâta forfotă într-un tîrg așa cum am văzut duminică în piața-obor de la Verești. Ce reguli, ce distanțare. Oamenii au tăbărât cu miile fie la cumpărături, fie la mâncat mici și la căscat gura. La cele câteva puncte unde se făceau mici la grătar cozile erau imense. Și fumul pe măsură. De fapt, era afumat tot târgul. Antidot pentru covid. Cele mai cumpărate au fost hainele și încălțările dar și uneltele sau alte lucruri de trebuință într-o gospodărie. Mai bine de jumătate de piață era plină însă de papuci și țoale. Pe lângă ele cereale, animale, cherestea, termopane, mobilă, flori și multe altele. În zi de târg toată zona este blocată pentru că mașinile sunt parcate peste tot cam pe o rază de un kilometru în jurul pieței. Asta arată că viața merge înainte indiferent de obstacole. În plus piața-obor de la Verești zugrăvește foarte clar lumea reală a României.

