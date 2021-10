William Tyndale a fost tipul de fanatic religios pe care fanaticii religioși îl urăsc. Hirotonit preot catolic, a intrat în rândurile profesorilor de la Universitatea Cambridge și acolo a fost convertit la ideea că Biblia, mai degrabă decât ierarhia Bisericii, ar trebui să fie autoritatea care să guverneze doctrina religioasă.

A devenit, de asemenea, susținător asiduu al ideii de a oferi o Biblie care să fie accesibilă tuturor credincioșilor. Scopul vieții lui a devenit traducerea Bibliei în limba engleză.

Tyndale și-a finalizat propria versiune a Noului Testament în 1525 și, un deceniu mai târziu, 50.000 de exemplare au fost tipărite. Este primul text în limba engleză al Noului Testament care a fost publicat.

Dar opiniile lui Tyndale au fost prea radicale pentru acea vreme. Un alt fanatic, Sir Thomas Morus, i-a condamnat convingerile religioase, criticile aduse divorțului au atras mânia regelui Henric al VIII-lea, iar Thomas Wolsey, principalul sfetnic al lui Henric, a încercat să-l aresteze, chiar și după ce fugise din Anglia în Germania.

Tyndale a făcut, în cele din urmă, greșeala fatală de a încerca să se ascundă în Anvers, pe atunci parte a Țărilor de Jos spaniole. Acolo, cei mai mari fanatici din lume, conducătorii Inchiziției spaniole, l-au condamnat la moarte ca pe un eretic.

În această zi de octombrie, Tyndale a fost scos din celula sa și dus la quemadero, locul unde urma să fie ars pe rug. Se spune că, în timp ce era legat de stâlp, s-a rugat: „Doamne, deschide-i ochii regelui Angliei”. Apoi, a fost strangulat de călău și trupul i-a fost ars.

Este frumos să credem că William Tyndale poate să ne vadă de acolo, de sus, și să se bucure de încununarea eforturilor sale. Oamenii care l-au persecutat și Inchiziția au dispărut de mult, dar traducerea lui încă stă la baza Versiunii regelui Iacob a Bibliei.

Tot la 6 octombrie:

105 d.Hr.: La Arausio (acum Orange, în Provence), două triburi germane, cimbrii și teutonii, au înfrânt legiunile lui Caepio și Mallius, omorând 80.000 de oameni.

1887: Se naște arhitectul elvețian Charles-Edouard Le Corbusier, în La Chaux-de-Fonds.

1891: Naționalistul irlandez Charles Stewart Parnell moare la Brighton.

1892: Moare Alfred, Lord Tennyson.

Geo Alupoae, critic de teatru.