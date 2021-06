Președintele fondator al GMP Group, cel mai premiat grup de comunicare independent de pe piața locală și Senior Vice President al International Adveritising Association Worldwide, omul de afaceri Felix Tătaru, a declarat că Bucovina poate deveni un brand turistic internațional. Felix Tătaru a fost invitat la prima ediție a conferinței RePatriot Tourism Talk, un eveniment de promovare a Bucovinei prin Diaspora, la care a participat și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, oameni de afaceri din județ din țară și din străinătate, precum și agenți din domeniul turismului.

În intervenția sa în cadrul conferinței, Felix Tătaru a spus că „eu cumva mă simt adoptat de Bucovina și asta pentru că de aproape 15 ani vin de câteva ori pe an în Bucovina. Mă consider fiu duhovnicesc, fiu spiritual al Bucovinei”. Mergând la Tătaru a subliniat faptul că Bucovina este deja în momentul de față un brand foarte puternic, el considerând că acest lucru nu este întâmplător. „Cred că a fost acolo o direcție vizionară și multă perseverență de a se atinge acest loc. Eu cred că România are nevoie de branduri turistice puternice. În momentul acesta vorbim de două branduri care sunt foarte mari la nivel internațional, de Transilvania și Delta Dunării. Și dacă este să vorbim despre o viziune ambițioasă despre Bucovina, eu cred că Bucovina poate deveni un brand internațional turistic la nivelul primelor două. Are tot ce îi trebuie pentru asta. Și nu e o poveste care vine din gura unui comunicator care e îndrăgostit de acest loc. Pur și simplu cred că atunci când trebuie să construiești un brand ai nevoie să te ancorezi în realitate pentru a fi autentic și să vezi că este trăită asta. Și bucovinenii trăiesc asta: sunt primitori și au tot ce le trebuie. Și ați văzut câți ambasadori și povești frumoase are Bucovina, pe de o parte. Și pe de altă parte, leadershipul oamenilor din Bucovina, cu unii dintre ei aici prezenți, cu domnul Gheorghe Flutur, care au avut și au curaj să viseze și să împingă în ciuda multor dificultăți lucrurile înainte, astfel încât să maximizăm cât mai mult din potențialul pe care îl avem”, a declarat omul de afaceri Felix Tătaru. El a precizat că Bucovina este un exemplu pentru multe regiuni din țară de potențial împlinit printr-un brand de destinație care este foarte coerent.

El a spus că a fost impresionat de sloganul „Hai în Bucovina”, iar legat de acesta, președintele CJ Suceava a amintit că acest slogan a fost lansat în anul 2009, când în Suceava fost adusă pentru prima dată în România Lumina Sfântă de Paște de la Ierusalim. Flutur a spus că în acel an, când a fost lansat „Hai în Bucovina!”, „drumul spre Suceava era mai aglomerat ca spre Valea Prahovei pentru că era proiectul Paștele în Bucovina”.

În acest context, Felix Tătaru a mai spus că după acel moment a văzut o consecvență și o consistență în implementarea de proiecte, în fiecare an, pentru promovarea Bucovinei. „Mi-am dat seama că este o treabă serioasă și în felul acesta reușim să construim un brand. Autentic cu cine suntem, perseverent pe ceea ce ne-am propus să facem și cred că eu cu o ambiție foarte mare, astfel încât cred că nu greșesc când spun că Bucovina poate să devină al treilea brand internațional turistic al României, împreună cu Transilvania și Delta Dunării”, a mai declarat Felix Tătaru.