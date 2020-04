Cercetător, profesor de inginerie electrică și informatică şi director în cadrul Laboratorului de Computer Science şi Inteligenţă Artificială (CSAIL) al MIT (Massachusetts Institute of Technology), prodecan pentru cercetare în cadrul Stephen A. Scharzman College of Computing – una dintre cele mai prestigioase instituţii de cercetare din lume în domeniul computerelor, speaker la evenimente internaționale cu tematică IT&C, Daniela Rus este un om de știință complex, cu proiecte și cunoștințe remarcabile în robotică, știința datelor și inteligență artificială. Daniela Rus a studiat și și-a construit cariera în Statele Unite ale Americii (SUA), unde a obținut și doctoratul în informatică la Cornell University (New York) și este membru al Academiei Naționale de Inginerie și al Academiei Americane de Artă și Știință.

Activitatea sa profesională se concentrează pe cercetarea pentru construirea mecanismelor capabile să crească abilitatea roboților de a raționa, învăța și a se adapta la sarcini complexe în medii dominate de prezența umană, dezvoltând interfețe intuitive între roboți și oameni și creând instrumentele necesare pentru fabricarea de roboți noi, evoluați, rapid și eficient. Domeniile de aplicabilitate ale acestei cercetări sunt multiple și includ transporturile, manufactura, argicultura, construcțiile, medicina și orașele inteligente.

„Îmi imaginez un viitor în care roboții sunt atât de bine integrați în viața de zi cu zi, încât devin la fel de obișnuiți ca telefoanele mobile. Domeniul roboticii are potențialul de a îmbunătăți în mod semnificativ calitatea vieții, la muncă, acasă sau în activități care implică jocul.” spune Daniela Rus pe site-ul său de prezentare.

În calitate de profesor la MIT, Daniela Rus a modelat viitorul profesional al multor studenți, cărora le-a predat principii de programare și proiectare a roboților, cu accent pe operațiunile mecanice și electronice care stau la baza construirii roboților și pe algoritmii, arhitectura și teoriile din spatele programării și controlului roboților.

Activitatea sa profesională prodigioasă a atras atenția Fundației Alexandrion, care a premiat-o la secțiunea știința a celei de a doua editii a galei Premiilor Constantin Brâncoveanu International, organizată la New York în decembrie 2019. Fundația i-a acordat premiul pentru realizările în domeniul roboticii și mulțumirea pentru contribuția adusă progresului științei la nivel mondial. Gala Premiilor Constantin Brâncoveanu International premiază oameni de știință, academicieni, personalități din domeniul culturii și oameni de afaceri cu cariere impresionante, a căror activitate are impact global.

Recent, omul de știință a fost numit în Consiliul pentru Tehnologie și Știință (PCAST) de la Casa Albă. PCAST consiliază Casa Albă în probleme critice legate de securitatea şi economia SUA, inclusiv în ceea ce priveşte politici legate de viitorul muncii, avansurile tehnologice şi ştiinţifice ale Statelor Unite şi segmentul de cercetare dezvoltare al statului.

Despre Fundația Alexandrion

Fundația Alexandrion a fost înființată ca urmare a numeroaselor activităţi sociale desfăşurate de firmele din cadrul Alexandrion Group. Astfel, proiectele de responsabilitate socială ale companiei au fost preluate şi au început să fie desfăşurate sub umbrela Fundaţiei Alexandrion de peste 20 de ani. Fundația Alexandrion susține activ performanța culturală prin intermediul Premiilor Constantin Brâncoveanu din anul 2014, urmând ca anul acesta acestea să ajungă la cea de-a 7a ediție. Deoarece Fundația Alexandrion, urmează Alexandrion Group în evoluția sa, aceasta onorează excelența și prin Premiile Constantin Brâncoveanu Diaspora și Premiile Constantin Brâncoveanu International. Prin premiile Matei Brâncoveanu, Fundația Alexandrion premiază potențialul de dezvoltare al acelora care dovedesc implicare socială, prin acțiuni, cercetare și realizări excepționale în domeniul lor de activitate. De-a lungul timpului, Fundaţia şi-a pus amprenta și în susţinerea performanţelor sportului românesc. Trofeele Alexandrion, care onorează performanța internațională a sportivilor români, au ajuns în 2020 cea de-a cincea ediție. Fundația a fost alături de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român la Olimpiadele din 2004 de la Atena, din 2008 de la Beijing şi din 2012 de la Londra. Sprijinul acordat s-a concretizat în crearea unor condiţii de pregătire de înalt nivel care să le permită tinerilor sportivi obţinerea unor rezultate cât mai bune. Totodată a fost promovat un stil de viaţă sănătos, în care sportul ocupă un loc important.