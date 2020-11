În prima parte a anului 1783, frații Montgolfier înălțaseră cel dintâi balon fără pilot lângă Lyon. Câteva luni mai târziu, fizicianul francez Pilâtre de Rozier a devenit primul om care s-a ridicat în aer cu un balon, dar Rozier a zburat într-un balon care fusese legat la sol, pentru a nu zbura liber, iar balonul s-a ridicat doar la 27 de metri.

În acele timpuri, până și această ascensiune a fost considerată atât de periculoasă, încât autoritățile locale hotărâseră că doi criminali condamnați la moarte ar trebui să fie obligați să o întreprindă. Numai intervenția regelui Ludovic al XVI-lea i-a permis lui Rozier și unui coleg, marchizul d’Arlandes, să se bucure de onoarea de a forma primul echipaj uman pentru un astfel de zbor.

Dar, câteva luni mai târziu, pe 21 noiembrie, Rozier și marchizul s-au ridicat în Bois de Boulogne din Paris și au plutit liber, timp de 25 de minute, trecând peste Sena și aterizând la aproximativ opt kilometri de Bois de Boulogne. Pentru prima dată în istorie, omul zburase.

În acea zi, ambasadorul american în Franța, Benjamin Franklin, se afla în public. Când a fost întrebat de un prieten la ce e bun un zbor cu balonul, Franklin a răspuns: „Și la ce este bun un prunc nou-născut?”

În anul 1785, Rozier și un coleg au încercat să fie primii care traversează Canalul Mânecii într-un balon, dar au folosit, total neinspirat, un balon cu aer cald băgat sub un balon cu hidrogen. Când acest balon dublu a ajuns la o înălțime de aproximativ 900 de metri, focul utilizat pentru producerea de aer cald a ajuns la hidrogen, și balonul superior a explodat; Rozier și însoțitorul său au murit în cădere.

570: Se naște profetul Mahomed.

1620: După o traversare a Atlanticului, care a durat 66 de zile, având la bord 102 pelerini, corabia Mayflower ajunge la Cape Cod, într-un loc care azi se numește Provincetown, punând bazele primei colonii permanente din America de Nord.

1694: Se naște, la Paris, scriitorul francez Voltaire.

1898: Se naște pictorul belgian suprarealist René Magritte.

1916: Moare împăratul austriac Franz Joseph I.

Geo Alupoae, critic de teatru și impresar la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava