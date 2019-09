Proiectul One Cotroceni Park, dezvoltat de One United Properties pe un teren de 5,8 hectare din București, va da o nouă dimensiune conceptului Work – Live – Shop de pe piața locală, oferind viitorilor angajați și rezidenți care vor locui în cadrul proiectului o zonă de retail cu o suprafață de aproape 15.000 de metri pătrați, comparabilă cu cea a unui centru comercial de dimensiuni medii.

Proiectul dezvoltat de One United Properties va cuprinde nouă blocuri cu circa 800 de apartamente și birouri cu o suprafață închiriabilă de aproximativ 80.000 metri pătrați, spațiile de la parterul clădirilor fiind alocate într-o proporție semnificativă zonei de retail.

One United a desemnat firma de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox consultant strategic pentru definirea conceptului zonei de retail și implementarea strategiei de închiriere a spațiilor comerciale.

Bogdan Marcu, Partener Retail Agency, Cushman & Wakefield Echinox: „Împreună cu One United Properties, ne propunem să transformăm fosta platformă Ventilatorul într-un peisaj urban modern și să dăm o nouă dimensiune ansamblurilor mixte aflate într-o locație importantă din oraș. One Cotroceni Park va beneficia de o zonă de retail de 15.000 de metri pătrați, reprezentând peste 10% din suprafața dezvoltată, care va deservi atât cei aproximativ 10.000 de oameni care vor lucra și locui în proiect, cât și rezidenții din zona Cotroceni – 13 Septembrie, printr-o nouă serie de concepte și facilități special gândite pentru această locație.”

În medie, dezvoltatorii de birouri din București alocă suprafețe de 5-6% spațiilor de retail și servicii, pondere considerată insuficientă de către o bună parte din angajați. Conform studiului Working Habits & Commuting Patterns realizat recent de Cushman & Wakefield Echinox, doar 27% dintre angajații clădirilor de birouri moderne din București sunt mulțumiți de zona de retail și servicii din apropierea locului de muncă, aceștia considerând că este nevoie de mai multe restaurante și cafenele (37% dintre respondenți), centre de fitness și spații pentru practicarea sporturilor (26%) și supermarketuri (24%).

Situat pe strada Progresului, vizavi de viitoarea stație de metrou Academia Militară, One Cotroceni Park va revitaliza o fostă zonă industrială din mijlocul Capitalei, ținând cont că pe o rază de un kilometru se regăsesc obiective importante precum Palatul Cotroceni, Grădina Botanică, Academia Militară, Palatul Parlamentului sau hotelul JW Marriott.

Lucrările la prima fază a proiectului, ce va consta în dezvoltarea componentei de birouri și a spațiilor de retail aferente vor începe în următoarele săptămâni, în timp ce demararea construcției la componenta rezidențială a proiectului este planificată pentru toamna anului viitor.

Alexandra Grigoras, Leasing & Marketing Manager, One Office, divizia de birouri a One United Properties: „Ne dorim ca dezvoltarea de pe fosta platformă Ventilatorul să devină unul din punctele majore de interes din zona centrală a Bucureștiului. Componenta de retail este în acest sens extrem de importantă și lucrăm împreună cu echipa Cushman & Wakefield Echinox pentru a schița și implementa cel mai bun concept potrivit acestei zone.”

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanță imobiliară de top pe piață locală, activând în toate segmentele pieței imobiliare. Departamentul de retail al companiei a închiriat în ultimii doi ani spații cu o suprafață cumulată de peste 30.000 de metri pătrați în proiecte de retail din București și din țară. Pe segmentul de birouri, Cushman & Wakefield Echinox a închiriat în ultimii ani spații destinate retailerilor și operatorilor din zona Food & Beverage în clădiri precum The Bridge (14th Lane), Aviatorilor 8 (5ENSI), Campus 6 (Starbucks), America House (Cărturești), Bucharest Business Park (Carrefour Market) sau Orhideea Towers (Carrefour Market).

One United Properties este unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari din București. Înființată în 2007 de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, One United Properties este cunoscută pentru proiecte cum ar fi One Floreasca Lake, One Herastrau Park, One Charles de Gaulle sau One Herastrau Plaza. Începând cu 2017, a fost înființată divizia de birouri, One Office, care detine un portofoliu de 35.000 mp (business park-ul One North Gate și clădirea One Victoriei Center, fosta Bucharest Corporate Center) și un pipepline de 150.000 mp (One Tower, parte din One Floreasca City, One Cotroceni Park și One Verdi Park). Pentru proiectele noi strategia este de a dezvolta comunități în concepte mixte, în timp ce pentru portofoliul existent proprietarul vizează noi investiții pentru îmbunătățirea produsului la standardele din prezent.

Cushman & Wakefield Echinox este afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, deținut și operat independent şi cuprinde o echipă de peste 60 de profesioniști și colaboratori, ce oferă o gamă completă de servicii investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor și chiriașilor. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul companiei www.cwechinox.com.

Cushman & Wakefield, unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 51.000 de angajați în peste 70 de țări, ajută chiriașii, proprietarii și investitorii în optimizarea valorii activelor. Cu venituri de 8,2 miliarde de dolari, serviciile principale ale companiei sunt: consultanță în gestionarea activelor şi investițiilor, piețe de capital, închirieri, administrarea proprietăților, reprezentarea chiriașilor, servicii de proiect și evaluare. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.cushmanwakefield.com.