One United Properties, unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale premium, de birouri și clădiri mixte de ultimă generație din București și Constanța, s-a listat luni, 12 iulie, la Bursa de Valori București. Acțiunile companiei se tranzacționează pe Piața Principală a bursei, sub simbolul bursier ONE. Listarea vine după ce compania a atras 260 milioane de lei finanțare prin derularea primei oferte publice inițiale primare la bursă din ultimii șapte ani.

„Succesul ofertei și listarea One United Properties ne arată încă o dată potențialul de dezvoltare atât al pieței de capital, cât și capacitatea bursei de a susține companiile antreprenoriale românești. Astăzi, echipa One începe un nou capitol în dezvoltarea companiei, parcurs care și până în acest moment a fost remarcabil. Ne bucură faptul că One a ales bursa și investitorii din piața de capital pentru a se finanța, încheierea ofertei aducând o infuzie de capital în companie de 260 milioane de lei. Fiecare leu al investitorilor instituționali sau de retail este asemeni unui vot de încredere în echipa voastră, în planurile voastre, în strategia One. Respectați-l și construiți în continuare. Bine ați venit în comunitatea companiilor listate la bursă!”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

„Dinamica bursei din ultima perioadă, atât pe segmentul de acțiuni, cât și pe cel de obligațiuni, aduce nu doar finanțare companiilor care aleg să vină la bursă. Această dinamică se traduce, pe termen lung, în mai multă transparență pentru întreg mediul de afaceri, dar și în mai mulți investitori la bursă. Prin intermediul celor 13 companii care s-au listat de la începutul anului, cu o capitalizare cumulată de 911,6 milioane euro, Bursa de Valori București și-a lărgit semnificativ reprezentativitatea. Avem încredere că prezența One United Properties la bursă va deschide apetitul investitorilor pentru noi tranzacții și va impulsiona și pe alți antreprenori români să se finanțeze prin piața de capital”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursei de Valori București.

„Pornim la drum după o rundă senzațională marcată de oferta publică inițială, care s-a încheiat cu rezultate extraordinare pentru compania noastră și cu confirmarea încrederii pe care partenerii investitori o au în noi. Le mulțumim încă o dată. De-a lungul anilor, am dezvoltat o relație dinamică și transparentă cu investitori locali și internaționali, care prin votul lor de încredere au confirmat potențialul pe care îl are compania noastră în industria imobiliară românească. Acum marcăm un nou început pentru One United Properties pe piața de capital, care ne onorează și ne obligă în același timp să ducem performanța mai departe, să livrăm rezultate, dar și să fim un emitent lichid și deschis în continuare către noi investitori. Bursa de Valori București a demonstrat că reprezintă un suport de finanțare excelent pentru companiile locale. Credem în potențialul pieței de capital de la noi și vrem să valorificăm contextul pe care aceasta ni-l oferă odată cu listarea companiei, pentru a accelera strategia Grupului de a investi în oportunități de dezvoltare premium sustenabile în zone exclusiviste ale Bucureștiului și în alte regiuni din țară”, a spus Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.

„Activăm într-o industrie în care excelența se obține prin perseverență, rigurozitate, principii. Abordarea noastră, bazată pe o nouă viziune asupra ideii de locuire, pe concepte imobiliare emblematice, construite sustenabil și integrând cele mai noi tehnologii din domeniu și un design interior excepțional, cu focus pe calitate, dar și pe componenta culturală ce se regăsește în toate dezvoltările noastre, ne-a ajutat să creștem rapid, dar sănătos și să fim în pas cu tendințele internaționale. One United Properties mai are multe de spus pe piața imobiliară din România și ne dorim să creștem pentru a continua să inovăm și să dezvoltăm conceptele sustenabile în care credem. Avem o echipă solidă de profesioniști în domeniu, capabilă să dezvolte compania în continuare, pe fondul unei piețe cu un potențial foarte atractiv”, a adăugat Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties.

One United Properties a încheiat cu succes prima ofertă publică inițială primară de acțiuni din șapte ani prin care compania a emis acțiuni noi destinate majorării de capital. Fondurile atrase în urma ofertei, de aproximativ 260 milioane de lei, vor susține strategia de dezvoltare a One United Properties. La încheierea ofertei, prețul final a fost stabilit la 2 lei per acțiune, iar capitalizarea anticipată a companiei este de 2,86 miliarde de lei. Compania devine astfel a treia cea mai mare companie antreprenorială românească listată la Bursa de Valori București și intră în top 10 companii listate, după capitalizarea bursieră anticipată. Derulată în perioada 22 iunie – 2 iulie, oferta a fost suprasubscrisă în ambele tranșe, atât pe segmentul investitorilor instituționali, cât și al celor de retail, investitorii dovedind un interes considerabil pentru companie încă din prima zi de subscriere, când segmentul de retail cu alocare garantată a fost subscris în primele 40 de secunde. Intermediarul ofertei este BRK Financial Group, în timp ce Swiss Capital face parte din grupul de distribuție. Filip & Company a asistat juridic One United Properties în legătură cu oferta publică și listarea.

„După cum am văzut cu toții, One United Properties a atras un interes uriaș atât din zona investitorilor instituționali, cât și din zona investitorilor de retail. În ceea ce-i privește pe aceștia din urmă, tranșa cu alocare garantată a fost subscrisă în mai puțin de 40 de secunde de la deschidere, iar tranșa cu alocare pro-rata a fost subscrisă de peste 9 ori, în condițiile în care retailului i-a fost alocată o cotă foarte generoasă din întreaga ofertă, 37%. Sper să nu greșesc, dar este primul IPO în care investitorii de retail primesc mai mult de o treime din ofertă. Practic sunt create premisele ca ONE să devină o acțiune de tip Blue Chip. Această listare este punctul culminant al unui proces intensiv și colaborativ pe care l-am desfășurat alături de echipa One United Properties, atât în ceea ce privește redactarea prospectului, cât și în ceea ce privește întâlnirile cu investitorii instituționali. Despre road-show-uri pot spune că au fost foarte importante, iar domnii Căpitanu și Diaconescu nu doar că i-au convins pe investitori, dar i-au transformat pe unii în investitori entuziaști ai acestei povești de succes”, a menționat Monica Ivan, Director General BRK Financial Group.

„Astăzi, noi, consultanții, încheiem drumul care aduce One United Properties în piață. Dar povestea One ca emitent listat este abia la început. Este un moment excelent pentru bursă, care adaugă azi un lider sectorial dinamic și care urmărește activ transformarea pieței sale. One este, de asemenea, o companie eminamente antreprenorială, cu fondatori și o echipă de conducere care se potrivesc de minune pieței de capital și care, cu siguranță, vor continua să identifice oportunitățile oferite de aceasta, pe lângă cele oferite de piața imobiliară. Sunt fericit că am putut contribui la acest început, le mulțumesc pentru încredere și abia aștept să văd cum va continua să crească One United Properties”, spune Alexandru Bîrsan, Partener Filip & Company.

One United Properties este unul dintre cei mai importanți dezvoltatori pe piața imobiliară din România pe segmentul rezidențial, fiind prezent în București și Constanța, inclusiv Mamaia. Segmentul rezidențial este principalul domeniu de activitate al companiei, la care se adaugă construcția de birouri și a proiectelor cu utilizare mixtă, rezidențial-comercial, precum și activitatea de investiții imobiliare în terenuri și clădiri, dar și închirierea de birouri. One United Properties a obținut un profit net în 2020 de 176,9 milioane lei, în scădere cu 10,4% față de anul 2019 când a înregistrat un profit net de 197,4 milioane lei.

La finalul anului trecut, One United Properties avea un portofoliu de proiecte rezidențiale finalizate cu o valoare brută de dezvoltare de peste 222,6 milioane euro și alte proiecte în fază de dezvoltare sau planificate de 939,4 milioane euro. Conform prospectului de ofertă, compania a finalizat proiecte rezidențiale care includ 687 de unități locative și are în faza de dezvoltare alte peste 1.000 de unități. Compania anunță că deține și un portofoliu important de terenuri în fază de planificare, toate proprietățile fiind situate în București și pe litoralul Mării Negre. Prin strategia sa, Grupul își propune să își păstreze poziția de lider pe piața proiectelor imobiliare premium, rezidențiale și cu funcțiuni mixte, să continue evoluția pe piața proiectelor de birouri și să investească în oportunități de dezvoltare premium sustenabile în zone exclusiviste ale Bucureștiului, dar și în alte regiuni ale țării.