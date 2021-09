Bursa de Valori București (BVB) include companiile One United Properties (ONE) și TTS (Transport Trade Services) în BET, indicele principal al pieței, și BET-TR, indicele care include și dividendele acordate de companiile din BET. Bursa de Valori București extinde astfel de la 17 la 19 numărul de companii care fac parte din indicii BET și BET-TR. Decizia a fost aprobată de Comisia Indicilor în ședința din 9 septembrie, iar modificările vor intra în vigoare începând cu data de 20 septembrie.

„Includerea acțiunilor ONE și TTS susține o mai bună reprezentare a sectoarelor de pe bursa în indicii BET și BET-TR. Diversificarea sectorială este un element esențial în strategia investițională atât pentru investitorii instituționali, cât și pentru cei de retail, întrucât oferă o mai bună performanță ajustată la risc. Extinderea indicelui este oportună și în contextul în care tot mai multe companii aleg să se listeze și să se finanțeze prin piața de capital, atrăgând astfel tot mai mulți investitori spre bursă”, spune Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

Acțiunile dezvoltatorului imobiliar One United Properties au intrat la tranzacționare la bursă pe 12 iulie a.c. în urma unei oferte publice inițiale primare prin care compania a atras finanțare de 260 de milioane de lei. Compania are o capitalizare bursieră de 2,7 miliarde lei (560,7 milioane euro).

„Suntem încântați de includerea acțiunilor ONE în BET și de faptul că de acum înainte companiile antreprenoriale românești vor avea o pondere mai ridicată în acest indice. Acțiunile One United Properties oferă diversificare investitorilor prin expunerea la un sector extrem de dinamic, despre care estimăm că va continua să crească într-un ritm accelerat în următorii ani. De-a lungul procesului de IPO, am subliniat că obiectivul nostru principal este de a fi un emitent lichid, deschis investitorilor noi, pregătit să beneficieze de oportunitățile de pe piața de capital locală. Anunțul de astăzi marchează prima realizare în acest sens. Mulțumim tuturor celor care au investit până acum în acțiuni ONE și, împreună cu întreaga echipă de conducere, rămânem devotați să furnizăm în continuare rezultate excelente în beneficiul tuturor acționarilor noștri”, a declarat Victor Căpitanu, cofondator al One United Properties.

„Includerea în indicele principal BET la scurt timp de la listare ne bucură și ne oferă încredere în alegerile pe care le facem în beneficiul acționarilor. Totodată, răspunde interesului în creștere pe care l-am remarcat din partea investitorilor pentru companie. În primele luni după listare am oferit transparență, modalități moderne de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, precum și dialog direct cu analiștii și investitorii prin intermediul conferinței telefonice semestriale”, spune Petru Ștefănuț, Directorul General al TTS (Transport Trade Services).

Acțiunile companiei TTS, unul dintre cei mai mari transportatori de mărfuri din bazinul Dunării, au intrat la tranzacționare la bursă în 14 iunie a.c. în urma unei oferte publice inițiale secundare prin care acționarii societății au vândut 50% din acțiuni, pentru 288 milioane lei (58,5 milioane euro). Compania are o capitalizare bursieră de 609 milioane lei (123 milioane de euro).

Ponderile simbolurilor din componența indicilor BET si BET-TR vor fi determinate pe baza numărului de acțiuni și a prețurilor de închidere înregistrate la finalul ședintei de tranzacționare din data de 10 septembrie 2021. Noile structuri ale indicilor BVB vor fi anunțate la finalul zilei de 10 septembrie 2021 și vor intra în vigoare începând cu ședința de tranzacționare din data de 20 septembrie 2021. De asemenea, acțiunile ONE și TTS au fost incluse și în indicii BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BET Plus.

Indicele BET: 19 companii

BET (Bucharest Exchange Trading index) este primul indice dezvoltat de BVB și include cele mai tranzacționate companii listate pe bursa locală, iar BET-TR reflectă și dividendele acordate de companiile din BET. Înființat pe 19 septembrie 1997, BET a avut în componența sa un număr maxim de 10 companii timp de aproape două decenii. În martie 2017, a fost extins la 12 companii prin includerea Conpet (COTE) și MedLife (M). La jumătatea anului 2017, BET a fost extins la 13 companii, odată cu includerea DIGI Communications N.V. (DIGI). În septembrie 2018, alte două companii au fost incluse în BET și BET-TR: Shera Franchise Group (SFG) si Purcari Wineries (WINE). În martie 2019, componența indicelui a fost extinsă la 16 companii, odată cu includerea ALRO (ALR). În martie 2020, indicele BET a fost extins la 17 companii prin includerea TeraPlast.

Începând cu 20 septembrie 2021, cele 19 companii care fac parte din indicii BET și BET-TR sunt: Alro (ALR), Banca Transilvania (TLV), BRD – Groupe Societe Generale (BRD), Bursa de Valori București (BVB), Conpet (COTE), DIGI Communications (DIGI), Electrica (EL), Fondul Proprietatea (FP), MedLife (M), OMV Petrom (SNP), Nuclearelectrica (SNN), One United Properties (ONE), Purcari Wineries (WINE), Romgaz (SNG), Sphera Franchise Group (SFG), TeraPlast (TRP), Transgaz (TGN), Transelectrica (TEL), Transport Trade Services (TTS).