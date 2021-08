Ceea ce în 2010 era „visul unei nopți de vară” pe băncile unui parc numit Secu, o idee colectivă a unor tineri din Vaslui care simțeau nevoia să facă ceva diferit într-un oraș monoton, a ajuns acum la a douăsprezecea ediție consecutivă.

După doi ani lungi și o ediție pandemică, festivalul Open Camp Vaslui se întoarce în colțul său de rai din pădure – Poligonul de tir Paiu, aflat la 2 km de orașul Vaslui, între 27-29 august 2021 – trei zile de reconectare cu natura, muzica live și libertate. Ne-a fost dor!

Așa cum ne-am obișnuit, fiecare dintre cele trei seri de festival este dedicată unei zone muzicale pe care o îndrăgim. Așadar, line-up-ul ediției a XII-a este:

Vineri, 27 august – Cojones Records, Rotaru, Bruja, Kapushon, B.M.C., R.O.A

Sâmbătă, 28 august – Hands of Angels, Stema, Timpuri Noi, Dirty Shirt

Duminică, 29 august – Suburbia 11, Frate Gheorghe, Mădălina Pavăl

Nu ne-am propus niciodată să facem un festival mare. Totuși, ne-am bucurat când lumea ne-a spus că suntem un fel de Vama Veche de trei zile, un loc colorat, o mișcare care readuce orașul la viață prin muzică, film, artă stradală, expoziții și altele.

În jurul festivalului s-a închegat, în timp, o comunitate de oameni care simt că au ceva la fel în suflet. După 12 ani, îi putem spune spiritul Open Camp, care este despre libertatea de exprimare, bucuria de a fi împreună, pasiunea pentru muzica live și iubirea față de cadrul natural în care an de an am creat amintiri.

Ceea ce început ca un festival, a devenit în timp mult mai mult de atât: o platformă de exprimare pentru tineri, un susținător al proiectelor pentru comunitate, o inițiativă de revitalizare urbană prin artă.

Și anul acesta ne propunem să aducem orașul la viață și să generăm un impact pozitiv în comunitate prin proiectele noastre, pe care le vom anunța în curând.

Biletele și abonamentele la festival se pot achiziționa online pe www.AmBilet.ro sau de la cafeneaua Hiccup Vaslui.

Accesul la festival se va face conform reglementărilor în vigoare: pe bază de adeverință de vaccinare (pe suport digital sau hârtie), test PCR(nu mai vechi de 72 de ore) sau test rapid(nu mai vechi de 24 de ore). Testarea la fața locului nu va fi posibilă.

