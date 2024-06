Din 2010, pasiunea pentru muzică live și bucuria de a evada din oraș pentru câteva zile au strâns, vară de vară, într-o poiană de lângă Vaslui, câteva mii de oameni uniți de același spirit liber.

Open Camp a început ca un eveniment alternativ care să răspundă nevoii tinerilor din Vaslui de a avea un spațiu unde să fie împreună, să se bucure de muzică și să se manifeste liber. A devenit, în timp, o platformă pentru ideile și ambițiile lor, un liant în comunitatea locală și un promotor al revitalizării urbane prin artă stradală și evenimente dedicate comunității.

Pe parcursul acestor 15 ani, atât festivalul cât și comunitatea din jurul său au crescut și s-au transformat. Ediția a XV-a va marca atât o revenire la spiritul cu care am pornit la drum în 2010, cât și o asumare deplină a obiectivului de a avea un impact pozitiv în comunitate. Va fi o ediție cu un ușor aer retrospectiv, dar și una în care vom îmbrățișa schimbarea.

Ce ne-am propus, prin line-up-ul de anul acesta, este să aducem pe scena Open Camp pe acei artiști care merită descoperiți de publicul festivalului, dar și să susținem trupele locale – cele alături de care Open Camp a crescut, dar și pe cele care abia pornesc la drum. Ne mândrim cu faptul că fiecare seară de festival va fi deschisă de un artist sau o formație din Vaslui.

Și nu în ultimul rând, suntem bucuroși că municipiul Vaslui a fost desemnat Capitala Tineretului din România, un demers susținut de Open Camp Vaslui. La ediția de anul acesta, participanții la festival vor putea face cunoștință cu echipa din spatele proiectului și planurile lor pentru anul viitor.

Line-up-ul ediției a XV-a:

Vineri, 9 august – Prima Dragoste(MD), Cojones Records, Macanache, HVNDS

Sâmbătă, 10 august – We are numbers, The Crazy Plumbers, Snails(MD), Dirty Shirt

Duminică, 11 august – Folk Frate, Ada Milea, Țapinarii, Fără Zahăr

Ca în fiecare an, instalarea cortului în perimetrul de camping al festivalului este gratuită. Biletele și abonamentele la festival se pot achiziționa online pe www.AmBilet.ro sau de la cafeneaua Hiccup Vaslui.

Sponsor oficial: BCR

Sponsori: Hiccup, Apisrom, Ultimu’ Om, Plantagro, Safir, Euroest Urban Planning, Morandi Logistic, SDG, Europe Direct

Parteneri media: Rock FM, Kiss FM, Teleplus, Vremea Nouă, Carturești

Parteneri: Primăria Municipiului Vaslui, Direcția Silvică Vaslui