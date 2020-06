Ce a făcut Cătălin Botezatu în cele două luni și ceva de izolare, acasă? Deși pare neobișnuit pentru celebrul designer să își petreacă prea mult timpul acasă, iată că inevitabilul s-a produs! Bote face parte din rândul persoanelor cu risc, din cauza problemelor de sănătate pe care le-a avut. Cum s-a ferit de Coronavirus, cum și-a utilat bucătăria și a dat cu aspiratorul, ce spune despre dragoste și relații dar și despre revenirea la “starea de libertate”, Botezatu a povestit despre toate acestea exclusiv pentru Click!

Click!: Bote, cum au fost pentru tine cele 2 luni de izolare, tu fiind o persoană extrem de activă, care călătorește non stop? Te-ai simțit ca într-o “cușcă”?

Dana Popa: Au fost foarte dificile cele două luni de izolare; nu doar pentru mine, dar cred că toată lumea a trecut cu greu această perioadă. Nu știai ce se va întâmpla, de aici și o stare de nesiguranță, de anxietate. Dar am găsit și părțile bune la această autoizolare, pentru că am învățat cum să mă comport într-o astfel de situație, am făcut lucruri pe care înainte nu aș fi avut, poate, timp să le duc la capăt. Nu am simțit deloc această senzație de “cușcă”, am avut timp pentru mine și pentru sufletul meu. În plus, am dat cu aspiratorul și am spălat vase mai mult decât mi-aș fi închipuit vreodată că aș fi putut face. Am făcut tot felul de treburi casnice.

Ai în continuare restricții din partea medicilor, urmezi cu strictețe un tratament? Mai urmează o nouă investigație importantă sau vreo operație? Cum ești acum cu sănătatea, mai precaut? (n.r.)

Nu, nu am restricții, nici măcar din punct de vedere alimentar. Mănânc fără să fac excese, dar nu am restricții. Trăiesc o viață normală, mai puțin cea legată de sport; nu pot depune efort fizic, prin urmare nu pot face sport.

