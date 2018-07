Statul roman este pregatit sa investeasca in tinerii care doresc sa se dezvolte in domeniul esteticii. Potiobtine foarte usor un credit pentru un curs de calificare in acest domeniu. Statul acorda pana la aproximativ 9000 de euro pentru tinerii cu varsta intre 16 – 26 de ani, ia locul de munca nici macar nu este un criteriu.

Creditele acopera dorinta de a deschide un cabinet stomatologic, un studio de estetica, cursuri de dezvoltare personala, dar pot acoperi chiar si interventii estetice sau abonamente la fitness.

Este incredibil, dar da, poti lua 40.000 de lei de la stat pentru a-ti face operatie estetica.

Suma poate creste cu 20.000 lei daca respecti urmatorul criteriu

Poti deveni chiar mai bogat cu 20.000 de lei daca te angajezi pe perioada programului de creditare. Asta pentru a incuraja tinerii care chiar iau creditul pentru a-si porni propria afacere sau pentru a se dezvolta personal si profesional si pentru a porni in cariera.

Banii nu vor fi virati in conturile solicitantilor, insa. Ei vor putea deconta plata unor cursuri, a unor taxe la gradinita sau cresa, cumpararea de carti si calculatoare sau plata chiriei. Toate acestea sunt lucruri pentru care poti beneficia de banii acordati.

Cu banii garantati de stat se vor putea achita si abonamente la fitness, operatii estetice, interventii stomatologice sau o parte cu cheltuielile cu constructia sau renovarea unei locuinte. In total, vor fi 8 milioane de beneficiari, declara guvernantii.

„Acesti bani sunt de la banci, statul plateste dobanda de 6 la suta, 80 la suta garanteaza statul, 20 la suta persoana, daca este angajata, sau un codebitor, daca persoana nu e este angajata. Respectivul trebuie sa urmeze cursurile unei facultati sau sa urmeze cursuri pentru reconversie, de perfectionare, trebuie neaparat sa fie legat de urmarea unor cursuri. In jur de un miliard de lei (este bugetul, n.r.), nu mai stiu exact suma, de lei, in jur de 1 miliard”, a declarat premierul Viorica Dancila.

Cine sunt beneficiarii?

Exista 2 tipuri de beneficiari: intre 16 si 26 de ani, ei putand beneficia de 40.000 lei + 20.000 daca se angajeaza in perioada creditarii sau cei intre 26 si 55 de ani, care pot primi 35.000 lei + 20.000 daca se angajeaza.

Creditul este unul cu 0% dobanda pentru beneficiar. Durata de creditare este de 10 ani, 5 ani fiind perioada de gratie. Iar banii sunt garantati de stat in proportie de 80%.