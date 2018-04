Șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava, Vasile Latiș, a comunicat că, luna trecută, lucrătorii din subordinea sa au efectuat 237 de controale, iar pentru diverse nereguli au aplicat 31 de avertismente și 64 de amenzi. Amenzile au totalizat 105.300 de lei. Cele mai multe controale adică 60 au vizat respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor,la comercializarea produselor alimentare si nealimentare in mediul rural,precum si in unitatile de alimentatie publica din mediul rural. S-au aplicat 15 amenzi in valoare de 34.600 lei si 7 avertismente. Au fost depistate produse expirate, produse fara eticheta sau incorect etichetate,lipsa preturilor şi a orarelor de functionare. O altă tematică de control s-a referit la respectarea prevederilor legale la prezentarea si comercializarea produselor alimentare specifice sarbatorilor pascale. Au fost desfasurate 53 de controale ,aplicându-se 15 amenzi in valoare de 47.000 lei şi 7 avertismente. Printre deficientele constatate Vasile Latiş a amintit, existenţa produselor expirate, a produselor neetichetate comform legislatiei in vigoare precum şi lipsa preturilor.

Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor au mai verificat luna trecută respectarea prevederilor legale la vânzarea articolelor de incaltaminte. S-au derulat 13 actiuni de control şi s-au dat 2 amenzi in valoare de 4.000 lei,pentru lipsa pictogramei, eticheta care indica din ce material sunt confectionate partile incaltamintei,fata,interior,talpa. Tot luna trecută, la instituția județeană pentru Protecția Consumatorilor s-au înregistrat 104 reclamații. Majoritatea plîngerilor au fost împotriva operatorilor de telefonie mobilă.