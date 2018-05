Bursele de valori din București, Varșovia și Praga s-au întâlnit cu investitorii americani în cadrul conferinței „Zilele investitorilor în Europa Centrală și de Est” dedicată promovării oportunităților de investiții ale țărilor lor

Evenimentul a subliniat progresele realizate de piețele de capital și a prezentat companiile de top listate pe burse

Conferința „Zilele investitorilor în Europa Centrală și de Est” a avut loc la New York în perioada 23-24 mai și a fost organizată de bursele de valori din București, Varșovia și Praga în colaborare cu firma de brokeraj independentă Wood & Company. În cele două zile ale evenimentului, 34 de companii din Polonia, Cehia și România s-au întâlnit cu 84 de investitori instituționali reprezentând cele mai mari 59 de case de investiții din SUA.

„Wood & Co. a fost încântată să colaboreze la acest eveniment inaugural, unic, la New York, cu Bursele de Valori din București, Praga și Varșovia. Este atât de important pentru dezvoltarea continuă a regiunii noastre ca oportunităţile de investiţii din Europa Centrală si de Est să fie vizibile la nivel global pentru managerii de fonduri. În acest scop, am adus companii din România, care este o piață de frontieră pe lista de monitorizare a FTSE Russell pentru clasificarea ca piaţă emergentă; din Republica Cehă, o piaţă emergentă cu un mare echilibru între creștere și stabilitate; și din Polonia, care a fost recent promovată la statutul de piaţă dezvoltată de FTSE, dar care continuă să ofere acces la mai multe segmente ale unei economii dinamice și emergente. Feedback-ul de la investitorii americani cu privire la formatul evenimentului a fost excelent – mulțumim burselor noastre partenere pentru sprijinul acordat în obţinerea acestui success,” a spus Kristen Andrasko, Co-Head of Equities Wood & Company.

Reprezentanţii burselor de valori prezenți la eveniment au declarat:

„În ultimii ani, piața de capital din România a întreprins o reformă profundă pentru îmbunătățirea infrastructurii și a legislației, precum și pentru facilitarea accesului investitorilor la piață și a lansării de noi oferte publice. Dialogul permanent cu investitorii instituționali străini reprezintă o prioritate pentru noi în promovarea oportunităților de investiții și îmbunătățirea constantă către cele mai bune practici în domeniu,” Lucian Anghel, Preşedinte al Bursei de Valori Bucureşti.

„Suntem aici pentru a ne întâlni cu investitorii americani pentru a promova piața noastră de capital și avantajele acesteia. Și avem multe dintre acestea. Dezvoltarea dinamică a economiei poloneze și evaluările atractive ale companiilor poloneze, împreună cu ratele pozitive de rentabilitate și rata mare a dividendelor, reprezintă un bun argument pentru investițiile pe piața noastră. Decizia FTSE Russell de a promova Polonia la statutul de piaţă dezvoltată este o dovadă că Polonia este un punct interesant pe harta de investiții a lumii,” Jacek Fotek, Vicepreşedinte al Consiliului Director şi CFO al Bursei de Valori din Varşovia.

„Este o mare oportunitate pentru noi să prezentăm Bursa din Praga (PSE) ca o piață bine organizată, cu multe oportunități pentru investitorii străini. Randamentul ridicat al dividendelor (cel mai mare din țările OCDE), participanţi experimentaţi la sistemul de tranzacţionare și platforma de tranzacţionare de ultimă generaţie (Xetra) reprezintă doar câteva din multele avantaje ale PSE,” Petr Koblic, Director General al Bursei de Valori din Praga.

