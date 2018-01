Televiziunea Intermedia Suceava, cu sprijinul Asociației SEVA, organizează marţi, 30 ianuarie 2018, de la ora 17:00, la Muzeul de Istorie Suceava, dezbaterea intitulată: ”Opreşte cancerul de col uterin!”. Acesta este şi sloganul sub care Asociaţia Europeană de Prevenire a Cancerului Cervical desfăşoară, în intervalul 28 ianuarie-3 februarie, a 12-a Săptămână de Prevenire a Cancerului de Col Uterin.

Evenimentul se află la a 5-a ediție și are care are ca scop principal informarea populaţiei despre profilaxia şi depistarea precoce a acestui tip de cancer. Alături de invitații noștri – medici, psihologi, preoți și foste bolnave – vrem să transmitem un mesaj cît se poate de clar: descoperit la timp, cancerul cervical poate fi tratat!

Întâlnirea are şi un caracter umanitar: o bolnavă de cancer de col uterin, care se confruntă cu probleme financiare, va primi banii strânşi din donații și din cumpărarea biletelor de participare la o tombolă. Un bilet costă 20 de lei. Pot fi cîștigate: consultații medicale, ședințe de psihoterapie, de masaj și de înfrumusețare, invitații la teatru, reduceri la investigații medicale, aranjamente florale, o cină romantică, bijuterii, haine, tablouri, fotografii și altele, lista premiilor fiind deschisă, deci în curs de completare.