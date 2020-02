S-au împlinit 8 ani de când una dintre cele mai apreciate a tuturor timpurilor a murit, lăsând în urmă cântece care au făcut istorie, dar şi întrebări care nu îşi vor găsi răspuns. Pe 11 februarie 2012 lumea industriei muzicale avea să fie zguduită ireversibil de o veste teribilă. Whitney Houston, o voce inegalabilă şi o artistă consacrată, era găsită moartă în cada unui hotel, la doar 48 de ani, iar autopsia acesteia a scos la iveală amănunte cutremurătoare despre cea care a fermecat zeci de mii de oameni cu vocea sa, notează click.ro.

În 1985, cântăreaţa îşi lansa albumul de debut, „Whitney Houston”, care s-a vândut în milioane de unităţi şi a oferit hit după hit. „Saving All My Love for You” i-a adus primul Grammy, pentru cea mai bună artistă pop. „How Will I Know”, „You Give Good Love” şi „The Greatest Love of All” au devenit, de asemenea, hituri. În total, Whiteny a fost deţinătoarea a nu mai puţin de şase premii Grammy.

Un alt album premiat cu mai multe discuri de platină, „Whitney”, a fost lansat în 1987 şi a inclus hituri ca „Where Do Broken Hearts Go” şi „I Wanna Dance With Somebody”.

