Astăzi, în jurul orei 03.00, polițiștii de frontieră de la Sectorul Brodina au capturat 8 colete care conțineau 14.930 de pachete de țigări, marca Marble, în valoare de 175.000 de lei. Ei au făcut captura la Straja. Marfa a fost introdusă în țară de mai multe persoane. Cînd au fost somate acestea au abandonat coletele și s-au dispersat în direcții diferite. Pentru reținerea contrabandiștilor, polițiștii de frontieră au tras trei focuri de armă în plan vertical, însă nici de această dată persoanele în cauză nu s-au oprit. Verificările sînt continuate pentru identificarea persoanelor implicate.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating