Opt tineri din România, reprezentanți ai Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu în cadrul proiectului european People Power Partnership (PPP), au participatîn perioada 9-17 septembrie, alături de alți opt tineri din Lisabona, la atelierele susținute de echipa artistică din Freiburg și găzduite de instituția parteneră a proiectului, Câmara Municipal de Lisboa. În urma acestei rezidențe artistice, a fost creat un nou spectacol de dans care a fost prezentat, în 18 septembrie, în premieră, la festivalul FelizmenteHáLugar.Câmara Municipal de Lisboa a fost susținută în acest demers și de Biblioteca Municipală din Lisabona, care a avut un rol important în organizarea evenimentului, prin efortul depus în misiunea de a aduce arta aproape de public, în toate cartierele orașului.

Proiectul People Power Partnership (PPP), finanțat prin Programul Europa Creativă, a început în octombrie 2020, iar în Sibiu au avut loc până acum primele două etape naționale, respectiv audițiile pentru selectarea celor opt dansatori reprezentanți ai Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și producția realizată în colaborare cu alți opt dansatori ai unor instituții partenere. Spectacolul „Reflexii” a fost prezentat, în premieră, în cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), marcând cu succes colaborarea dintre dansatorii din România, cei din Alytus (Lituania) și cei din Freiburg (Germania).

Dansatorii selectați la Sibiu, în fața publicului din Lisabona

Cei opt tineri dansatori din România, care fac parte din proiectul PPP, au avut șansa de a participa la festivalul FelizmenteHáLugar, organizat în cadrul proiectului social SêBairrista. Este vorba despre un festival de artele spectacolului care simbolizează o victorie colectivă a unei comunități: construcția unui parc urban, ca rezultat al unei inițiative a locuitorilor din Marvila, cartierul Alfinetes, care au reușit să primească aprobarea pentru a transforma un teren viran într-un spațiu urban dedicat evenimentelor culturale. „Festivalul s-a desfășurat între 3 și 25 septembrie, iar accesul la spectacole a fost gratuit, însă organizarea unor astfel de evenimente va continua și pe viitor”, a declarat coordonatoarea programului, Claudia Matos. Exemplul de mai sus reprezintă dovada clară a modului în care locuitorii unui oraș se pot implica în viața socială și culturală, prin participare activă la dezvoltarea durabilă a unei comunități.

Spectacolul a putut fi urmărit online, pe pagina evenimentului, dar și pe Youtube, și poate fi vizionat în continuare pe platforma Vimeo: https://vimeo.com/608163615.

Etapa următoare la care TNRS participă în cadrul proiectului PPP este experiența de co-working, în perioada 23-27 septembrie, găzduită de instituția parteneră Fondazione via Maestra din Venaria, Italia. Artiștii italieni vor prezenta, în 25 septembrie, al zecelea spectacol de dans creat în cadrul proiectului, alături de dansatorii din Helsingor (Danemarca), cu o zi înainte de deschiderea festivalului Natura in Movimento.

„People Power Partnership”, finanțat prin Europa Creativă, reunește, alături de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, alte 13 instituții culturale din 11 țări europene, și se derulează pe o perioadă de patru ani, între octombrie 2020 – octombrie 2024.

Partenerii proiectului sunt Aktionstheatre PAN.OPTIKUM, Freiburg (DEU); Teaterforeningen for HelsingørKommune // PASSAGE Festival (DNK); “Radu Stanca” National Theatre in Sibiu // FITS (ROU); VarazdinTourist Board (HRV); MenuFabrikas in Vilnius &Alytausmiestoteatras in Alytus (LTU); Foundation INITIUM, Riga (LVA); BitòProduccions in Girona // Temporada Alta (ESP); Município de Loulé (PRT); Camara Municipal de Lisboa, (PRT); Magna Vitae, Lincolnshire (UK); SE.S.TA – Centre for ChoreographicDevelopment, Prague (CZE); Fondazione Via Maestra in Venaria (ITA); University of Education Freiburg (DEU).