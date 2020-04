Opt noi decese cazate de COVID-19 s-au înregistrat la nivel național astfel încât numărul total a ajuns la 527. Este vorba de persoane cu vârste cuprinse între 39 și 82 de ani din Arad, Covasna, Neamț, Timiș și Mureș. Printre decedați se află și un tânăr de 39 de ani din Arad bolnav de insuficiență renală cronică.

Deces 520

Bărbat, 39 ani din județul Arad.

Data internării: 08.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Arad – Secția ATI (ventilat mecanic).

Data confirmării: 08.04.2020

Data decesului: 22.04.2020.

Comorbidități: Insuficiență renală cronică (dializă). Hidrotorax drept.

Deces 521

Femeie, 56 ani din județul Arad.

Data internării: 16.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Arad – Secția ATI.

Data confirmării: 16.04.2020 – Spitalul Județean de Urgență Arad.

Data decesului: 22.04.2020.

Comorbidități: Bronhopneumonie. Obezitate.

Deces 522

Barbat, 60 ani din judeţul Covasna.

Data internării: 08.04.2020 Spital Boli Infecțioase Sf. Gheorghe – Secția ATI.

Data confirmării: 08.04.2020

Data decesului: 19.04.2020.

Comorbidități: Obezitate. Infarct miocardic sechelar.

Deces 523

Barbat, 87 ani din județul Neamț.

Data internării: 11.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț – Secția Medicală; transfer în 20.04.2020 în Secția ATI (ventilat mecanic).

Data confirmării: 11.04.2020

Data decesului: 22.04.2020.

Comorbidități: Hipertensiune arterial. Insuficiență cardiac congestiva.

Deces 524

Femeie, 74 ani din județul Arad.

Data internării: 10.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Arad – Secția Boli Infecțioase; transfer în Secția ATI.

Data confirmării: 10.04.2020

Data decesului: 22.04.2020.

Comorbidități: Leucemie.

Deces 525

Bărbat, 61 ani din județul Timiș.

Data internării: 19.04.2020 Spitalul “Victor Babeș” Timișoara; în 20.04.2020 transfer în Secția ATI (intubat).

Data confirmării: 18.04.2020

Data decesului: 22.04.2020.

Comorbidități: Diabet zaharat. Hipertensiune arteriala. Bronhopneumonie.

Deces 526

Bărbat, 56 ani din județul Mureș.

Data internării: 21.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș; în 22.04.2020 transfer în Secția ATI (intubat).

Data confirmării: 22.04.2020

Data decesului: 22.04.2020.

Comorbidități: Diabet zaharat. Hipertensiune arterială. Parkinson.

Deces 527

Femeie, 82 ani din județul Timiș.

Data internării: 03.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Timișoara – Secția Boli Infecțioase.

Data confirmării: 02.04.2020.

Data decesului: 23.04.2020.

Comorbidități: Hipertensiune arterială. Parkinson.