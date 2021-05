La Siret sunt deschise opt șantiere în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional. Primarul Adrian Popoiu a declarat, prin telefon, la Radio Top, că pentru investiții sunt aproximativ 40 de milioane de lei, reprezentând 70% din bugetul de venituri și cheltuieli. El a afirmat: „Este o sumă foarte generoasă. Pentru un orășel mic, aproape 8 milioane de euro e o sumă foarte mare”. Primarul de Siret a mai spus că printre șantierele în plină desfășurare se numără și cel vizând construirea unui centru de tineret pe amplasamentul fostei biblioteci de pe strada Mihai Teliman, care a fost demolată. Centrul va dispune de bibliotecă, o sală multifuncțională pentru activități cu tinerii și o sală pentru activități culturale, de tipul lansări de carte și expoziții.

