În perioada 07-08.01.2021, lucrătorii Biroului Rutier Suceava au organizat şi desfăşurat acţiuni pe linia prevenirii și combaterii evenimentelor rutiere pe fondul neacordării priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea drumului public prin loc corespunzător şi pe linia disciplinării pietonilor, fiind aplicate 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4640 lei.

De asemenea, în cadrul acțiunii au fost reținute 8 permise de conducere pentru neacordare de prioritate pietonilor și a fost retras un certificat de înmatriculare.

