În ultimele două zile polițiștii au intensificat activitățile de prevenire și combatere a delictelor silvice în cadrul acțiunii ,,Scutul Pădurii”. Au fost efectuate controale în trafic, în fonduri forestiere dar și verificări la unități economice cu profil debitare și prelucrare material lemnos. Pentru păstrarea integrității fondului forestier național, prevenirea tăierilor ilegale de arbori din păduri, descoperirea și incriminarea faptelor ilegale asociate din circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos la nivel județean, precum și protejarea bugetului de stat prin prevenirea și descoperirea faptelor de evaziune fiscală, Biroul de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul I.P.J. Suceava, organizează săptămânal acțiuni în sistem integrat împreună cu reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava și Direcției Silvice Suceava, activități de control la societățile comerciale de profil silvic de pe raza județului Suceava precum și pe linia verificării circulației materialelor lemnoase pe drumurile publice și forestiere, acțiuni în cadrul cărora sunt cooptate și efectivele de ordine publică din teritoriu. În urma activităților desfășurate în ultimele două zile de către polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul I.P.J. Suceava și de către polițiștii din cadrul subunităților de poliție au fost confiscați peste 150 metri cubi material lemnos în valoare de cca. 40.000 lei și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 45.000 lei.

Marți, 2 noiembrie, în baza datelor şi informaţiilor deţinute în cadrul Planului de Acţiune “Scutul Pădurii”, lucrători din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Ordine Publică – Biroul Combaterea Delictelor Silvice au efectuat activități de control pe raza județului Suceava, iar la ora 05.15, in loc. Gura Humorului, a fost identificată în trafic o autoutilitară și o semiremorcă care transportau material lemnos, respectiv cherestea răsinoase. Conducătorul auto din Mălini a declarat că nu deține documente de provenientă pentru materialul lemnos. În continuare, s-a procedat la interogarea aplicației informatice pe linie de silvicultură SUMAL CONTROL, ocazie cu care s-a constatat că pentru autoutilitară, nu a fost generat niciun aviz de însotire a materialului lemnos valabil, motiv pentru care autoutilitara a fost condusă la sediul Cantonul Silvic Izvor din cadrul Ocolului Silvic Gura-Humorului unde specialistii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total de 5,98 mc cherestea răsinoase. În cauză, s-a dispus sanctionarea contraventională a șoferului cu amendă in valoare de 4.000 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantitătii de 5,98 mc cherestea răsinoase care a fost predată în custodie Ocolului Silvic Gura-Humorului. Ulterior, la ora 07.20, in loc. Mălini, jud. Suceava, a fost identificată in trafic o altă autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv cherestea răsinoase. Conducătorul auto din Slatina a declarat că nu deține documente de provenientă pentru materialul lemnos. In continuare, s-a procedat la interogarea aplicației informatice pe linie de silvicultură SUMAL CONTROL, ocazie cu care s-a constatat faptul că pentru autoutilitara nu a fost generat niciun aviz de însotire a materialului lemnos valabil in data de 02.11.2021, motiv pentru care autoutilitara a fost condusă la sediul Ocolului Silvic Mălini unde specialistii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total de 2,65 mc cherestea răsinoase. În cauză, s-a dispus sanctionarea contraventională a șoferului iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantitătii de 2,65 mc cherestea răsinoase care a fost predată în custodie Ocolului Silvic Mălini.

Tot la data de 02.11.2021, ora 03:10, patrula mixtă din cadrul SPR1 Vadu Moldovei, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a oprit în trafic pentru control o autoutilitară care transporta cherestea tivită molid, având avizat o cantitatea de 4,84 m3 . În vederea verificării avizului însoțire a fost interogată platforma sumal control constatându-se că acesta este valid. Întrucât exista suspiciunea cu privire la neconcordanța dintre volumul scriptic și cel faptic, autoutilitara a fost escortată și predată în custodia Ocolul Silvic Fălticeni. Aici, începând cu orele 09:00 delegați din partea Ocolului Silvic Fălticeni au procedat la inventarierea cherestelei din autoutilitară. În urma inventarierii, reprezentanții OS Fălticeni au stabilit că în autoutilitară se află cantitatea totală de 7,939 m3 cherestea tivită Molid, cu 3,097 mc3 în plus față de volumul avizat. Astfel, s-a dispus sancționarea contravențională a societății transportatoare și confiscarea fizică a cantități de 3,097 m3 cherestea tivită molid în valoare de 1.982,08 lei, măsurile fiind dispuse în temeiul art. 19 alin. 2 din Legea 171/2010 rap. la art. 5-7 din OG 2/2001.

La data de 02.11.2021, orele 15.30, lucrătorii din cadrul compartimentului rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Vatra Dornei, în baza informațiilor obținute au oprit pe str. Argestru din municipiul Vatra Dornei, autoutilitara condusă de către un bărbat din Ciocănești. S-a procedat la verificarea autoutilitarei constatând faptul că transporta material lemnos lemn de foc, specia molid, pentru care nu deținea nici un fel de document de proveniență și transport. Acesta a fost condus la sediul Ocolului Silvic Vatra Dornei, unde s-a procedat la măsurarea de către lucrătorii silvici, constatându-se că transporta cantitatea de 5,39 mc lemn de foc rășinoase. Materialul lemnos a fost confiscat și predat în custodia Ocolului Silvic, iar conducătorul auto a fost sancționat contravenţional conform art. 19, alin. 2, lit. a din Legea 171/2010 .

De asemenea, la data de 02.11.2021, orele 16:10, polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurală Marginea, au oprit pentru control o autoutilitară iar cu ocazia controlului efectuat s-a constatat că aceasta era încărcată cu materiale lemnoase. S-a stabilit că autoutilitara era condusă de un bărbat din comuna Marginea, care a prezentat pentru control documentele personale, cele ale autoutilitarei, iar pentru cantitatea de materiale lemnoase transportată nu a putut prezenta document de proveniență. S-a procedat la efectuarea de verificări în aplicația „SUMAL CONTROL”, stabilindu-se că pentru autoutilitară nu există emis aviz de însoțire pentru materialul lemnos transportat. Având în vedere aspectele constatate, autoutilitara a fost condusă la punctul de descărcare „Canton Silvic Pârăul Șoarec”, unde personalul silvic din cadrul Ocolului Silvic Marginea a procedat la inventarierea încărcăturii de materiale lemnoase. Astfel s-a constatat că în autoutilitară se afla cantitatea totală de 4,67 m.c. lemn foc specia fag, conform carnetului de inventariere intocmit de către reprezentanții din cadrul Ocolului Silvic Marginea. Pentru acest motiv, șoferul a fost sancționat contravențional, iar cantitatea de 4,67 m.c. lemn foc specia fag, a fost confiscată și predată în custodie Ocolului Silvic Marginea.

În perioada 02-03.11.2021, polițiștii din cadrul I.P.J. Suceava, în baza informațiilor deținute au efectuat un control la o societate comercială cu obiect de activitate debitarea și procesarea materialului lemnos, împreună cu specialiști silvici din cadrul Gărzii Forestiere Suceava. S-a procedat la inventarierea întregii cantități de material lemnos ce se afla la punctul de lucru al societății și la verificarea documentelor. În urma comparării stocului scriptic cu cel faptic, a reieșit un plus de 22,4 m.c. buștean gater și un minus de 3,7 m.c. cherestea rășinoase netivită, în valoare de 8.853 lei. Materialul lemnos în valoare de 8.853 lei a fost confiscat iar societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 15.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. b) și alin. (2), lit. e), din Lg. 171/2010.

La data de 03.11.2021, ora 11.00, echipa mixtă IPJ Suceava și inspector din cadrul Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, acționând conform planificării și competențelor pe DJ155A de pe raza localităților Bogdănești – Râșca, au identificat și oprit în trafic o utilitară care transporta material lemnos. Autoutilitara era condusă de un bărbat de 52 ani, din loc. Râșca și transporta material lemnos cu aviz valabil. Conform avizului autoutilitara transporta un volum de 18,5123 m3 lemn foc molid. La solicitarea reprezentantului Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava conducătorul auto a refuzat să se supună controlului privind verificarea maselor transportate. În continuare s-a procedat la verificarea volumului de material lemnos transportat, fiind solicitat în acest sens sprijin din partea OS Râșca. În urma inventarierii materialului lemnos transportat a rezultat un volum în plus de 1,1915 m3 lemn foc molid. Pentru refuzul de cântărire s-a procedat la sancționarea contravențională a conducătorului auto cu o amendă de 3000 lei iar pentru materialul lemnos depistat în plus – sancționarea contravențională a societății transportatoare conform legii 171/2010 a contravențiilor silvice, iar complementar confiscarea fizică a volumului de 1,1915 m3 lemn foc Molid, ce a fost predat în custodia OS Râșca.

La 03.11.2021, ora 16.40, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, în timp ce executau activități pe linie silvică, pe raza comunei Vicovu de Jos, au oprit pentru control autoutilitara care circula pe DN 2 H, transportând material lemnos respectiv lemn foc fag și era condusă de un bărbat de 33 ani, din Arbore. Conform avizului de însoțire electronic, prezentat de conducătorul auto, acesta transporta cantitatea de 1.56 m.c. lemn foc fag. Existând suspiciuni cu privire la repetabilitatea transportului s-au efectuat verificări stabilindu-se că susnumitul a efectuat un alt transport în baza aceluiași aviz de însoțire, fapt recunoscut ulterior de către șofer. Din acest motiv transportul a fost condus la Ocolul Silvic Putna unde s-a solicitat sprijinul unui inginer silvic pentru inventarierea lemnului. În urma inventarierii materialului lemnos s-a stabilit faptul că șoferul a transportat cantitatea de 3,72 m.c. lemn foc fag. Șoferul a fost sancționat contravențional iar materialul lemnos a fost confiscat, fiind predat în custodia OS Putna. În paralel, polițiștii Biroul de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul I.P.J. Suceava au executat un control în fondul forestier și au verificat 21 de vehicule de transport material lemnos. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 20.000 lei și au fost confiscați 95,102 m.c. în valoare de 23.628,31 lei.