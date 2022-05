Președintele echipei de fotbal de Liga a III-a, Foresta Suceava, Andrei Ciutac, este de părere că gruparea locală are șanse de 50 la 50% cu Oțelul Galați să ajungă în finala barajului de promovare în eșalonul secund. El a făcut declarația, prin telefon, la Radio Top, înaintea manșei tur a semifinalelor barajului de promovare, în care cele două formații se vor confrunta miercuri, 25 mai, începând cu ora 18.00, pe Stadionul <Areni>. Președintele Ciutac și-ar dori un public numeros și a subliniat: „Sper să vină cât mai multă lume, pentru că băieții au nevoie de susținere. Este nevoie de public. Oțelul a anunțat prezența unei galerii consistente la Suceava. La Galați, la ultimele meciuri pe care Oțelul le-a disputat prezența a fost constantă de peste 4.000-5.000-6.000 de spectatori. Din păcate, la noi, oamenii nu au mai venit în număr așa de mare ca în sezoanele trecute, dar sper ca acest meci să-i readucă din nou în tribune. Sperăm ca vremea să ne ajute și să fie un spectacol frumos. Sper să câștigăm prima manșă pentru a avea cât mai multe șanse în retur. Șansele cred că sunt egale”. Andrei Ciutac a mai spus că a văzut pe viu Oțelul la meciul de la Focșani pierdut cu 1-0 și că echipa este bună, cu unii jucători experimentați, însă nu e un adversar imposibil. El a arătat: „Noi privim cu optimism spre această dublă manșă și cred că putem să ieșim învingători și să disputăm finala barajului de promovare în Liga a II-a”. Singurele absențe în lotul Forestei sunt căpitanul Robert Martin și Vlad Cimbru, ambii accidentați. Intrarea la meciul de miercuri va costa 10 lei. Returul va avea loc la Galați sâmbătă, 28 mai, de la ora 17.30.

