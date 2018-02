Grupul Orange anunţă astăzi rezultatele financiare pentru trimestrul patru al anului 2017, disponibile la 31 decembrie.

În intervalul octombrie-decembrie, Orange România a realizat o cifră de afaceri în valoare de 280 milioane de euro, în creștere cu 7.7% faţă de perioada similară a anului trecut. Cifra de afaceri totală pentru 2017 este de 1,07 miliarde de euro. Creșterea a fost susținută în principal de evoluția pozitivă a utilizării datelor mobile, a pachetelor fix-mobil și a vânzărilor de echipamente mobile. La 31 decembrie 2017, Orange România oferea servicii mobile, fixe și TV pentru 10.623.000 clienți.

„2017 a fost un an în care procesul de digitalizare a accelerat, lucru evidențiat de consumul în creștere de date mobile și de produse conectate, atât pentru mediul rezidențial cât și pentru cel business. Clienții noștri își doresc simplitate – în oferte, dar și în interacțiunea cu Orange, iar pachetele fix-mobil Orange Love au răspuns acestei cerințe. În egală măsură, clienții B2B au căutat simplificarea și eficientizarea operațiunilor prin alegerea de soluții integrate care să includă atât conectivitate cât și soluții IT&C în zona de cloud, business Wi-Fi și securitate cibernetică. Performanța din 2017 este rezultatul a două constante – ofertele relevante construite împreună cu clienții și încrederea lor în calitatea serviciilor oferite prin cea mai extinsă rețea 4G din România.” a declarat Liudmila Climoc, Chief Executive Officer în cadrul Orange România.

Conectivitate neîntreruptă

Rețeaua 4G acoperea la final de decembrie 93.2% din populația țării, adică 10026 localități, unde 3,2 milioane clienți Orange foloseau serviciile Orange 4G, cu aproape 50% mai mulți comparativ cu finalul anului 2016. Această evoluție s-a regăsit și în traficul de date mobile care a crescut cu peste 80% comparativ cu T4 2016 și în cel 4G, care a crescut de 3 ori.

Aceste rezultate au fost influențate și de vânzările de telefoane performante 4G care au crescut cu 14% în T4 2017 comparativ cu T4 2016. Vânzările de dispozitive conectate (smartwach-uri, brățări fitness, roboți, ceasuri pentru copii, ochelari VR, console gaming, smart TV) au crescut de 6 ori în ultimul trimestru al anului comparativ cu aceeași perioadă din 2016, Orange România înregistrând aproape 80 de referințe pe această categorie de produs. O tendință accelerată o observăm și în privința obiectelor conectate pentru casă, unde creșterea față de trimestrul 4 al anului precedent este de 5 ori mai mare.

Ca urmare a extinderii rețelei 4G și a accesibilității telefoanelor performante, peste 720.000 de clienți Orange au ales să folosească Apelul 4G în 2017 și să beneficieze astfel de calitatea superioară a serviciului, în creștere de 5 ori comparativ cu decembrie 2016.

Servicii convergente fix-mobil pentru clienți rezidențiali și business

Lansarea la finalul lunii septembrie 2017 a Orange LOVE, pachetele atractive de servicii fix-mobil cu televiziune bonus și cu beneficii multiple pentru întreaga familie au determinat o dublare a vânzărilor de internet prin fibră optică și a serviciului de televiziune prin cablu comparativ cu trimestrul precedent.

La finalul lunii decembrie, serviciul de televiziune prin cablu și satelit, Orange Home TV, număra 398.000 clienți, în creștere cu aproape 20% față de anul trecut. Serviciile fixe în bandă largă aveau peste 187.000 de abonați, în creștere cu peste 60%.

Apetență crescută pentru mediul digital

Tranzacțiile prin intermediul telefonului mobil au fost din ce în ce mai atractive în 2017. Astfel, numărul clienților care au ales serviciul Orange Money a ajuns la 81.000, cu 51% mai mulți la final de an comparativ cu finalul primului semestru din 2017. Clienții au ales Orange Money în special pentru a achita facturile de utilități și pentru a efectua reîncărcări PrePay.

În ultimul trimestru al anului, peste 22.000 de clienți s-au înscris pentru a testa noua versiune de Contul meu Orange, care a devenit My Orange. Prin acest exercițiu colaborativ, a fost construită noua versiune a aplicației împreună cu clienții care au trimis feedback privind meniul, modul în care este afișată informația și chiar noul nume al serviciului. My Orange a continuat tendința pozitivă în ceea ce privește numărul de utilizatori activi, unde a înregistrat o creștere de 26% în T4 2017 comparativ cu T4 2016.