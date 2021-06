Patru startup-uri cu soluții pentru managementul deșeurilor, cybersecurity, încărcarea trotinetelor electrice și eficientizarea proceselor de relații cu clienții prin AI intră în acceleratorul Orange Fab ca urmare a selecției din programul Cities of the Future. Lansat pe 17 martie, Cities of the Future și-a propus să identifice companii tinere care dezvoltă produse ce îmbunătățesc experiența oamenilor în orașe, procesele administrațiilor publice ori care facilitează relația dintre cetățeni și primării.

Datorită programului de accelerare Orange Fab, startup-urile CityDock, CyberEdu, ECON și EmailTree.AI vor beneficia de mentorat pentru dezvoltarea produselor și definitivarea planului de afaceri alături de profesioniști Orange România. De asemenea, vor avea acces în laboratorul Orange 5G Lab, la echipamente și tehnologii de comunicații de ultimă generație precum LoRaWAN sau LTE-M și vor primi susținere pentru implementarea proiectelor pilot alături de companii și de autoritățile publice.

CityDock – Rețea de stații smart de încărcare pentru trotinetele electrice

CityDock produce stații de încărcare pentru trotinetele electrice după un design propriu, patentat. De asemenea, au dezvoltat o aplicație mobilă care permite managementul utilizatorilor și oferă informații despre ocuparea stațiilor de încărcare. Soluția poate fi integrată de primării, hoteluri, companii sau universități ce vor să faciliteze soluții de micromobilitate pentru beneficiarii și clienții lor.

CyberEdu – Platformă de predare și e-learning pentru specialiștii în securitate

CyberEdu acoperă decalajul dintre teorie și practică în procesul de învățare a securității cibernetice oferind o soluție alternativă de dezvoltare a abilităților practice, concentrându-se pe instruire personalizată în funcție de competențe. Odată cu accelerarea digitalizării din ultimul an, securitatea cibernetică a devenit și mai importantă pentru companii, autorități publice și primării. Misiunea CyberEdu este de a fi un stâlp puternic în creșterea și îmbunătățirea abilităților de securitate cibernetică la nivel mondial.

ECON – Sistem de management al deșeurilor

Plaforma IoT dezvoltată de clujenii de la ECON eficientizează procesul de colectare a deșeurilor. Prin intermediul senzorilor instalați în containere, platforma afișează nivelul de umplere al fiecărui container. Combinând aceste informații cu poziția pe stradă a containerelor, aplicația găsește cele mai eficiente rute pentru colectarea și livrarea către punctul de procesare a deșeurilor.

EmailTree.AI – Soluție ce susține eficientizarea proceselor de relații cu clienții și suport

EmailTree.AI este o soluție end-to-end care automatizează scrierea de e-mailuri si reduce timpul de răspuns pentru acestea. Astfel, companiile și administrațiile publice pot răspunde mai rapid clienților și cetățenilor. Algoritmul parcurge e-mailurile sau orice fel de solicitări sub formă de text, procesează informaţiile pentru a înţelege diferitele situaţii şi probleme semnalate şi pregăteşte sugestii optime si rapide de răspuns, ce pot fi ulterior îmbunătățite de operatori.

Alături de Orange și de partenerii săi, noile startup-uri selectate în Orange Fab vor avea ocazia să participe la evenimentul Cities of the Future Startup Forum în Brașov, în data de 28 iunie, unde vor putea să-și prezinte soluțiile către potențialii clienți din zonă.

„Primăriile și administrațiile publice funcționează, la rândul lor, ca niște companii însă cu nevoi specifice, care să ducă la eficientizarea proceselor, a costurilor și să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor. Noile startup-uri din Orange Fab își propun să aducă soluții pentru a îmbunătăți mobilitatea urbană – o cerință în orașele moderne, să răspundă unei nevoi crescute de securitate cibernetică, să ușureze răspunsul la solicitările din partea cetățenilor și, nu în ultimul rând, să îmbunătățească managementul deșeurilor – o temă foarte importantă pentru orașele de azi. Dezvoltăm aceste colaborări pentru a oferi sprijin atât comunității de startup-uri, cât și autorităților și companiilor care caută soluții tehnologice la problemele întâmpinate.” – Cristian Pațachia, Innovation & Development Manager Orange România.

Mai multe informații despre Orange Fab: https://www.orangefab.ro/