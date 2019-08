La Summer Well, unul dintre cele mai iubite şi aşteptate festivaluri din România, Orange continuă seria demonstraţiilor menite să aducă tehnologia 5G mai aproape de utilizatori. O cameră conectată prin intermediul unui router 5G Huawei va transmite în timp real capturile video către un ecran de 16m aflat în Orange & Huawei Plaza de pe Domeniul Stirbey.

Astfel, festivalul va fi filmat în format 4K, de la înălţimi între 30 şi 100 de metri, cu ajutorul unei drone dotată cu o cameră video performantă și cu un router 5G. Transmisiunea live este posibilă datorită tehnologiei 5G, ce permite comunicarea informațiilor de la cameră la ecran cu o întârziere mai mică de 10 milisecunde. Pentru această demonstrație, au fost instalate pe domeniul Știrbey două antene de reţea 5G de la Huawei.

„Suntem în al 9-lea an de Summer Well, iar în tot acest timp, tehologia s-a schimbat enorm, la fel ca așteptările și nevoile clienţilor. Astăzi, mai mult decât conectivitate propriu-zisă, vorbim despre experiențele pe care aceasta ni le facilitează. La Summer Well, îi invităm pe participanți să trăiască momente inedite offline și online prin cea mai extinsă rețea 4G din România, dar și printr-o demonstrație a rețelei 5G prin care vor putea să vadă festivalul dintr-o nouă perspectivă” a declarat Yves Martin, Chief Marketing Officer în cadrul Orange România.

Pe lângă demonstrația 5G, Orange oferă conectivitate 4G și Wi-Fi gratuite și nelimitate pe întreaga perioadă a festivalului, pe domeniul Știrbey. Participanții se pot relaxa în zona de cinema Orange TV Go. La Cortul Orange Connected Experiences, festivalierii pot testa o trambulină digitală, jocuri în VR și multe alte surprize. De asemenea, în schimbul reciclării unui telefon sau a unui alt dispozitiv sau accesoriu mobil, participanții vor primi un kit de festival