Cu noua promoţie PrePay, Orange lansează Banca de Net, un serviciu ce permite clienţilor să ofere şi să primească gigabytes de internet în funcţie de nevoile fiecăruia. Astfel, Banca de Net reprezintă un spaţiu virtual din contul My Orange, pe care clienţii îl pot accesa oricând au nevoie de trafic de net suplimentar.

Banca de Net este construită în jurul ideii de susţinere reciprocă şi funcţionează în beneficiul tuturor, chiar dacă participanţii nu se cunosc între ei. Scopul acestei iniţiative este de a oferi tuturor clienţilor Orange PrePay dar şi abonaţilor persoane fizice, acces facil la internet, dar şi la conţinut TV pe mobil.

Fie că se pregătesc de începerea şcolii, lucrează în continuare de acasă sau vor să se bucure de divertisment şi conţinut de calitate, acum mai mult ca niciodată fiecare client are nevoie de conectivitate pentru a continua activitatea de zi cu zi şi pentru a rămâne aproape de cei dragi.

Prin autentificarea în contul My Orange, clienţii Orange pot folosi Banca de Net pentru a primi 10 sau 20 GB suplimentari atunci când au nevoie, fără costuri adiţionale.

În egală măsură, cei cu trafic de internet neconsumat pot oferi GB rămaşi celor care au nevoie de conectivitate, iar în schimb vor fi recompensaţi cu acces gratuit la TV pe mobil. Astfel, din My Orange, clienţii pot selecta una dintre cele 3 valori disponibile pentru a oferi GB în de Banca de Net. În schimbul internetului oferit, aceştia primesc bonus opţiunea World HD Go din Orange TV Go, timp de 30 de zile. Această optiune le oferă acces gratuit la 71 de canale TV, filme si seriale.

În plus, pentru fiecare opțiune de minimum 5 euro activată în My Orange, clienţii sunt răsplătiţi automat cu un bonus de 100 GB. Astfel, aceştia beneficiază la cartela PrePay nu doar de un pachet bogat de beneficii, ci şi de acces la cea mai mare acoperire şi cel mai rapid net mobil, în cea mai bună reţea din România conform certificărilor Ookla pentru H1 2020.

Mai multe informaţii pot fi găsite în pagina dedicată campaniei: https://www.orange.ro/bancadenet/