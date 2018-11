Orange dă startul ofertelor dedicate sărbătorilor de iarnă şi anunţă PrePay Show, concursul care îi invită pe clienţi să se distreze alături de Millidge şi Doig şi să câştige cele mai dorite premii. Astfel, până pe 28 ianuarie 2019, clienţii PrePay pot câştiga bonus de internet de până la 100 GB pe lună, premii în bani în valoare totală de 40.000 de euro sau unul dintre cele 100 de telefoane Huawei Mate20 Pro.

PrePay Show este un concurs online ce poate fi accesat din pagina campaniei www.orange.ro/prepay-show sau din aplicaţia My Orange. Acesta îi provoacă pe participanţi să parcurgă 3 runde: cultură generală, îndemânare şi memorie. Pentru fiecare joc încheiat, clienţii sunt recompensaţi cu un bonus de 25 GB de internet şi pot acumula până la 100 GB pe lună. Jocul se desfăşoară în fiecare duminică în intervalul 19:00 – 21:00 până pe 27 ianuarie 2019 şi poate fi accesat din My Orange folosind userul şi parola contului, iar beneficiile obţinute pot fi vizualizate în subsecţiunea Cronos. Bonusurile de internet pot fi folosite doar împreună cu o opţiune de minim 5 euro credit activă şi sunt valabile 100 de zile de la alocare.

În plus, clienţii Orange PrePay se pot bucura de „Cea mai rapidă reţea mobilă din România” conform rezultatelor Speedtest by Ookla, dar şi de cele 100 de telefoane Huawei Mate20 Pro, ce vor fi câştigate săptămânal de jucătorii al căror punctaj se află în top 6. În săptămâna Crăciunului şi cea a Anului Nou, se vor acorda 20 de telefoane pentru cele mai bune 20 de punctaje. Telefoanele pot fi acordate doar clienţilor care au un număr PrePay declarat ca fiind principal în contul My Orange.

Alături de bonusuri de internet şi telefoane performante, clienţii PrePay au şansa să câştige unul dintre cele 10 premii a câte 4.000 euro fiecare. Acestea se acordă printr-o tragere la sorţi organizată în data de 31 ianuarie 2019, iar la extragere participă automat fiecare utilizator de cartela PrePay care a câştigat minim un joc, indiferent de punctajul înregistrat. Fiecare joc câştigat reprezintă o şansă în plus la premiul în bani, astfel că un participant care a parcurs şi câştigat 12 jocuri va avea 12 şanse de câştig.

La jocurile PrePay Show îşi pot încerca îndemânarea şi posesorii de abonamente Orange, însă doar clienţii PrePay pot câştiga premiile puse în joc.

Mai multe detalii despre campanie pot fi găsite accesând: www.orange.ro/prepay-show