Cu noua ofertă Orange Love, clienţii pot urmări aventurile personajelor preferate din Urzeala Tronurilor, se pot bucura de 12 luni de acces pentru canalele HBO fără costuri suplimentare şi au parte de preţuri speciale pentru pachetele Orange Love cu internet prin fibră, televiziune prin cablu și telefonie mobilă.

Noua ofertă pune şi mai mult accent pe conţinutul de calitate, oferind clienţilor acces la canalele HBO şi la serviciul HBO GO timp de un an. Astfel, aceştia pot viziona cele mai apreciate filme şi seriale, dar şi ultimul sezon din mult aşteptatul serial Urzeala Tronurilor.

Toate pachetele Orange Love beneficiază de 50% discount pentru serviciile de internet prin fibră cu viteze de 1 Gbps şi serviciul TV prin fibră cu 130 de canale incluse dintre care 35 HD, totul pentru 12 euro pe lună. Clienţii din mediul rural cu abonamente Home Net 4G şi Home TV prin satelit, se vor bucura de aceleaşi beneficii, dar şi de cea mai mare varietate de canale HD din România – 51 de posturi TV.

Ofertă se adresează atât celor care petrec timp în familie, cât şi celor aflaţi mereu în mişcare, pentru care televizorul nu este mereu la îndemână, oferindu-le acces inclus timp de un an şi în aplicaţia HBO GO. Aceasta completează deja cunoscutul serviciu Orange TV Go, prin intermediul căruia clienţii pot urmări canalele live HBO și Cinemax, oriunde s-ar afla, pe mobil.

Mai multe informaţii despre oferta Orange Love sunt disponibile accesând www.orange.ro/love