Orange lansează pachetele de servicii complete, dedicate întregii familii – Orange Love. Acestea pun la dispoziția clienților atât servicii prin fibră optică, pentru acasă, cât și servicii mobile, cu 100% acoperire 4G în toate orașele din România.

Clienții cu abonamente Orange pentru servicii mobile care aleg serviciul de internet prin fibră cu viteze de download de până la 300Mbps, pentru 8 euro pe lună, primesc gratuit serviciul de televiziune, cu o ofertă de 54 de canale. Astfel, aceștia se pot bucura de cea mai avantajoasă ofertă de pe piață, la momentul actual. Clienții au acces gratuit la canalele preferate și pe ecranele mobile prin aplicația Orange TV Go. Pentru serviciile de televiziune, clienții pot opta, pentru doar 3 euro în plus, pentru cel mai mare pachet de programe, ajungând astfel la 119 canale. De asemenea, clienții care își doresc viteze de internet mai mari pot opta pentru pachetul superior, care oferă viteze de download de până la 1000Mbps, pentru încă 3 euro în plus.

Odată cu achiziționarea pachetelor de servicii prin fibră, clienții Orange Love primesc de două ori mai mult internet mobil față de traficul inclus în planul lor tarifar existent. Familiile care au deja două sau mai multe abonamente Orange, odată cu pachetele Orange Love primesc 50GB internet mobil în fiecare lună pentru divertisment pe toate dispozitivele, pentru toți membrii familiei.

Serviciile din pachetele Orange Love sunt incluse pe aceeași factură și oferă acces la un serviciu de suport comun, pe care clienții îl pot apela la numărul scurt 300, zilnic, între orele 7.00-24.00.

“Orange LOVE este propunerea noastră pentru utilizatorii care au nevoie de servicii cu adevărat integrate, atât la nivelul beneficiilor fix-mobil, cât și din perspectiva experienței: factură unică și punct unic de contact. Simplitatea în utilizare, calitatea serviciilor și ofertele avantajoase sunt atributele pe care le aduce Orange Love și pe care clienții le așteaptă de la Orange, operatorul telecom preferat al românilor de peste 12 ani.” a declarat Liudmila Climoc, Chief Executive Officer al Orange România.

Pentru mai multe detalii despre oferta Orange Love, vă invităm să accesați www.orange.ro/love