În intervalul iulie – septembrie, Orange România a realizat o cifră de afaceri în valoare de 273 milioane de euro, similară cu aceeași perioadă a anului anterior. S-a înregistrat, totodată, o creștere a veniturilor din servicii datorită măririi bazei de clienți comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, în pofida contextului global nefavorabil pricinuit de lipsa stocurilor de echipamente.

La 30 septembrie 2021, Orange România oferea servicii mobile, fixe și TV pentru 10.798.000 de clienți[ii], în creștere cu 1,7% comparativ cu finalul T3 2020. Serviciile fixe în bandă largă aveau 451.000 de clienți, în creștere cu 18,3% față de aceeași perioadă din 2020.

Achiziția pachetului majoritar de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications

T3 2021 a fost marcat de finalizarea tranzacției prin care Orange România a achiziționat pachetul majoritar de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications. Se aduc, astfel, împreună două infrastructuri de comunicații, precum și echipe cu cea mai bună expertiză în ceea ce privește calitatea rețelelor fixe și mobile în România, pentru ca românii să aibă acces, în viitor, la o ofertă completă de servicii convergente fix-mobil și TV.

Rețea

Dezvoltarea rețelei și menținerea ei la parametri optimi de funcționare pentru a susține bunul mers al afacerilor și al vieților clienților au rămas o preocupare constantă și în trimestrul trei al anului 2021. Pe parcursul acestuia, a crescut accesul la conectivitate 4G, procentul de acoperire pentru zonele urbane și rurale fiind de 98,29% din populație. De-a lungul primelor 9 luni din 2021, Orange s-a extins cu rețeaua 4G în 243 localități și cu cea 4G+ în 1271 de localități. Rețeaua Orange 5G a devenit disponibilă în T3 și clienților din Craiova, fiind prezentă astăzi în orașe precum Brașov, București (acoperit 100%), Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Timișoara, dar și în localități din județul Ilfov, stațiuni montane și estivale. În plus, succesul rețelei Orange 5G s-a reflectat și în achiziția de telefoane, 1 din 3 smartphone-uri vândute de Orange fiind compatibile cu tehnologia 5G. Totodată, numărul gospodăriilor care au primit acces la serviciile fixe oferite de Orange România prin rețeaua proprie de fibră a crescut cu aproximativ 195.000 în Q3 2021 față de aceeași perioadă a anului trecut.

În perioada iulie – septembrie, Orange România a primit două recunoașteri importante pentru calitatea și performanțele rețelei. Pentru al patrulea an consecutiv, Orange România a fost recunoscută de Ookla®, cea mai renumită organizație independentă de măsurare a calității rețelei de telecomunicații din întreaga lume, cu premiile Speedtest Awards™, fiind recompensată la toate categoriile disponibile cu premii pentru: „Cea mai rapidă rețea fixă”, „Cea mai rapidă rețea mobilă”, „Cea mai mare acoperire mobilă” și „Cea mai bună rețea mobilă”, iar performanțele rețelei 5G și ale rețelei fixe au fost recunoscute, totodată, pentru prima dată de către Ookla®. De asemenea, conform unui raport ANCOM întocmit pe baza testelor făcute de utilizatori pe platforma Netograf.ro în anul 2020, s-a confirmat că Orange are cea mai bună viteză de internet fix și mobil din România.

Servicii Orange Business Services

Pe segmentul B2B, în trimestrul al treilea al anului 2021 s-a înregistrat o evoluție pozitivă față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea veniturilor din IT&C a fost determinata de continuarea proiectelor de transformare digitala a companiilor și a administrațiilor publice. Astfel, soluțiile de securitate cibernetică au cunoscut o creștere de 53%, iar cele de cloud si colocare de echipamente de 29%.

Servicii financiare mobile

În trimestrul 3 din 2021, Orange Money a înregistrat o creștere de 19% a bazei de clienți comparativ cu T3 2020, aceasta ajungând la 292.000 de clienți la 30 septembrie 2021. Totodată, în T3 2021 a crescut cu 24% numărul de carduri de debit față de T3 2020, generând și o creștere cu 25% a tranzacțiilor cu cardul de debit. Începând din iulie 2021, produsele financiare digitale Orange Money, disponibile până acum doar clienților Orange România, devin accesibile utilizatorilor din orice rețea de telefonie mobilă din România.

Servicii digitale și dispozitive

În perioada iulie-septembrie 2021 a crescut numărul de utilizatori care au optat pentru servicii digitale. Nivelul de utilizare a serviciului MyOrange pentru tranzacții de reîncărcare și plată a înregistrat o creștere cu 24% față de perioada similară a lui 2020. Totodată, numărul de membri în Comunitatea Orange care au ales să afle aici informații și răspunsuri despre produsele și serviciile Orange, a crescut cu peste 70% față de aceeași perioadă a anului trecut.

YOXO, primul abonament mobil complet digital din România, fără perioadă contractuală, a continuat și în T3 2021 să înregistreze o creștere constantă a numărului de utilizatori activi, iar din septembrie permite activarea unui abonament cu eSIM, oferind o călătorie digitală completă de la început până la sfârșit și o activare imediată a serviciului.

Tot în T3 2021, Orange a lansat în premieră în țara noastră campania „Premium pentru mine și natură”, ce le oferă clienților posibilitatea de a cumpăra exclusiv online smartphone-uri de top, recondiționate. Demersul a dus la o creștere de 4 ori a vânzărilor de telefoane recondiționate față de T3 2020. Astfel, Orange contribuie la reducerea impactului deșeurilor electronice asupra mediului înconjurător și continuă seria inițiativelor green, punând accent pe principiile comerciale ale unei economii circulare.

“Entuziasmul și ambiția cu care am început anul în curs nu s-au estompat pe parcursul lui 2021, un an marcat în continuare de multă incertitudine și fragilitate. Menținerea calității rețelei Orange la cele mai înalte standarde a fost prioritară, iar eforturile noastre au fost recunoscute de clienți, care ne-au acordat încrederea lor alegând serviciile noastre, și au fost reconfirmate de către Ookla® și ANCOM. Astfel, am demonstrat încă o dată că suntem rețeaua #1 pe piața locală. Avem, totodată, încredere că prin grija noastră permanentă față de mediu și prin inițiative precum campania de telefoane recondiționate vom influența în bine societatea, economia și viețile celor din jur.

Rezultate pozitive obținute ne oferă doza necesară de optimism și elan și pentru următoarea perioadă. Suntem foarte mândri că am finalizat tranzacția de achiziționare a pachetului majoritar de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications, cu obiectivul principal de a fi prima alegere în piața serviciilor convergente din România. Alături de noii noștri colegi formăm o echipă mai puternică și mai numeroasă și împreună ne propunem să le livrăm mai departe clienților servicii și produse de cea mai bună calitate,” a declarat Liudmila Climoc, CEO Orange România.

[i] Telekom Romania Communications a devenit parte din grupul Orange la data de 30 septembrie. De aceea, rezultatele pentru T3 2021 nu cuprind informații legate și de această companie.

[ii] Număr total de abonați fără PABX.