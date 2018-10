Grupul Orange anunță astăzi rezultatele financiare pentru cel de-al treilea trimestru al anului 2018, disponibile la 30 septembrie.

În intervalul iulie-septembrie, Orange România a realizat o cifră de afaceri în valoare de 287 milioane de euro, în creștere cu 3.5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Creșterea a fost susținută, în principal, de evoluția pozitivă a serviciilor fix-mobil și a consumului de date mobile. La 30 septembrie 2018, Orange România oferea servicii mobile, fixe și TV pentru 10.900.000 de clienți, în creștere cu 1.8% comparativ cu finalul T3 2017.

Mobilitate şi conectivitate neîntrerupte

La finalul lunii septembrie 3,84 milioane de clienţi foloseau serviciile Orange 4G, în creștere cu 34% comparativ cu aceeași perioadă din 2017. Această evoluție pozitivă s-a regăsit și în consumul de date mobile, care a înregistrat o creștere de aproximativ 80% comparativ cu T3 2017.

Pentru a oferi în continuare cea mai bună experiență de conectivitate, Orange și-a menținut investițiile în rețea. La finalul lunii septembrie, rețeaua Orange 4G acoperea 95.9% din populaţia ţării. În plus, procesul de dezvoltare a rețelei 4G+ a continuat, astfel încât clienții din 161 de orașe puteau experimenta viteze 4G+ de până la 500 Mbps.

În luna septembrie, reţeaua Orange a fost reconfirmată drept cea mai bună reţea de voce şi date din România conform studiului comparativ realizat la nivel naţional în perioada iunie-iulie 2018, de către Systemics PAB. Totodată, Orange a primit recunoașterea de „Cea mai rapidă reţea mobilă din România” prin rezultatele Speedtest by Ookla, ca urmare a testelor realizate chiar de către utilizatorii de reţele mobile din România.

Experienţă completă de conectivitate

Serviciile fixe au continuat evoluția pozitivă din trimestrele anterioare. Astfel, la finalul lunii septembrie, serviciul de televiziune prin cablu și satelit, Orange Home TV, număra 476.000 clienți, în creștere cu 29% faţă de T3 2017, iar serviciile fixe în bandă largă aveau peste 260.000 de clienți, în creștere cu 67% față de aceeași perioadă din 2017.

Creșterea numărului de abonați ai serviciilor de TV și în bandă largă vine și ca urmare a preocupării Orange de a-și îmbogăți oferta prin conținut premium, în acord cu preferințele clienților. Acest lucru s-a realizat prin integrarea canalelor HBO în oferta Orange Home TV prin satelit, în luna iunie, și prin îmbogățirea competițiilor de fotbal disponibile pe canalele Look Sport și Look Plus unde, alături de meciurile din Liga 1, sunt disponibile și meciurile din Liga Campionilor, Europa League, Liga 2 și Cupa României.

Apetenţă crescută pentru mediul digital

Aplicația My Orange a fost din ce în ce mai accesată de către clienți, astfel încât plata facturilor prin aplicație a înregistrat o creștere de peste 30% în T3 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

La finalul lunii septembrie, numărul clienţilor care au ales serviciul Orange Money a depășit 100.000, o creștere cu peste 70% comparativ cu finalul lunii septembrie 2017.

„Apetența pentru digital este incontestabilă deja de mulți ani, iar digital înseamnă, în primul rând, simplitate. Simplitate își doresc și clienții, alături de conectivitate, de servicii de calitate pe care se pot baza, motiv pentru care certificările primite pentru calitatea rețelei ne onorează. Încrederea clienților noștri se reflectă și în performanțele din acest trimestru, în creșterea constantă a vânzărilor ofertei fix-mobil Love, cât și în adoptarea celorlalte soluții din ecosistemul Orange care susțin un stil de viață dinamic, adaptat nevoilor fiecărui client.” a declarat Liudmila Climoc, CEO Orange România.