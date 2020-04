Grupul Orange anunță astăzi rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2020, disponibile la 31 martie.

În intervalul ianuarie-martie, Orange România a realizat o cifră de afaceri în valoare de 257.4 milioane de euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cifra de afaceri este în scădere cu 2.9%, pe fondul vânzărilor moderate de echipamente, scădere mai pronunțată în luna martie, în contextul crizei generate de epidemia COVID-19.

La 31 martie 2019, Orange România oferea servicii mobile, fixe și TV pentru 10.768.700 de clienți, în creștere cu 1% comparativ cu finalul T1 2019.

Serviciile fixe au continuat evoluția pozitivă din trimestrele anterioare. Astfel, la finalul lunii martie, serviciul de televiziune prin cablu și satelit, Orange Home TV, număra peste 538.000 clienți, în creștere cu 4% faţă de T1 2019, iar serviciile fixe în bandă largă aveau 362.900 de clienți, în creștere cu 20% față de aceeași perioadă din 2019.

Rețea

Orange a continuat investițiile în infrastructură, oferind de la începutul anului 2020 acces la conectivitate 4G+ în 443 de noi localități și orașe, pentru un număr de peste 170.000 de locuitori. Astfel, la finalul lunii martie, 53.86% din populația țării avea acces la viteze 4G+.

Prezența 4G a fost și ea extinsă, astfel încât, la finalul primului trimestru al anului, aceasta acoperea 98.63% din populația țării și 100% din cea urbană.

Apetitul clienților pentru date mobile a generat o creștere de 39% a consumului în T1 2020 comparativ cu T1 2019.

În luna ianuarie, Orange a extins reţeaua 5G în două noi locaţii din ţară: Braşov şi Poiana Braşov. Cele două noi locaţii completează reţeaua Orange 5G lansată în noiembrie 2019 şi se adaugă celor cinci oraşe în care aceasta era deja disponibilă: București, Cluj-Napoca, Iași, Otopeni și Voluntari.

De asemenea, în primul trimestru al acestui an a fost extinsă și reţeaua proprie de fibră optică. La 31 martie 2020, rețeaua Orange de fibră optică era disponibilă la nivel național, în peste 50 de localități, din județele Arad, Bacău, Brașov, Cluj, Iași, Neamț, Timiș, precum și în anumite zone din București.

Luna martie a marcat totodată o nouă premieră, odată cu lansarea serviciului de roaming 5G în Emiratele Arabe Unite, prin parteneriatul încheiat cu operatorul local Etisalat. Orange România a devenit astfel primul operator din România care oferă clienților săi acces la tehnologia 5G în afara granițelor țării.

Servicii B2B

Pe segmentul B2B, în primul trimestru al anului 2020 a fost înregistrată o creștere de 21% a cererii pentru soluții ITC, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În mod particular, cererea de servicii din partea companiilor mici și mijlocii a avut o evoluție semnificativă, de +150 % față de T1 2019. O atenție sporită a fost acordată soluțiilor de securitate cibernetică, acestea fiind în creștere cu 70% față de primul trimestru al anului trecut.

Servicii financiare mobile

În luna februarie a acestui an, Orange Money a lansat opțiunea de transferuri valutare în aplicația mobilă. Astfel, utilizatorii Orange Money pot face transfer în 18 valute direct din contul de lei, către o persoană fizică sau juridică, în România sau în străinătate. Transferurile au comision 0 și sunt realizate la un curs valutar avantajos, iar pentru suport, clienții beneficiază de asistență locală 24/7 în limba română.

Ca urmare a dezvoltărilor aduse serviciului Orange Money, numărul de utilizatori a înregistrat o creștere de 50% în T1 2020 comparativ cu T1 2019, depășind 200.000 clienți la 31 martie 2020. Totodată, în primul trimestru din 2020, numărul tranzacțiilor a crescut de 9 ori, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Digital

Interacțiunile digitale și ușurința pe care acestea o oferă, devin alegerea unui număr din ce în ce mai mare de clienți. În perioada ianuarie – martie a acestui an, numărul de utilizatori activi ai aplicației My Orange a crescut cu 17% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar valoarea tranzacțiilor de tip plăți facturi și reîncărcări prepay înregistrate prin interfața web sau aplicația My Orange a crescut cu peste 35%.

În luna martie, Orange a lansat Yoxo, primul abonament 100% digital, complet configurabil de către utilizatori, administrat exclusiv prin intermediul unei aplicaţii mobile dezvoltată pentru Android şi iOS. Eliminând nevoia de a merge fizic într-un magazin, utilizatorii pot efectua toate operațiunile în siguranţă, direct de pe telefonul mobil.

“ În primul trimestru al anului 2020 am fost martorii unor schimbări majore, ca urmare a presiunilor socio-economice generate de COVID-19. Este un context fără precedent, în care conectivitatea își dovedește rolul indispensabil. De aceea, pentru noi, performanța rețelei înseamnă în primul rând responsabilitate, iar asigurarea continuității serviciilor la cele mai bune standarde rămâne o prioritate.

Eforturile de a garanta conectivitate neîntreruptă au fost dublate de inițiativele demarate pentru a sprijini comunitatea în aceste momente dificile, de la dotarea spitalelor cu aparatură medicală și conectivitate, până la susținerea continuării procesului educațional prin oferirea de alternative digitale.

Factorul uman a fost numitorul comun al serviciilor Orange timp de peste 20 de ani. De aceea, rămânem fideli unui angajament pe care îl prețuim, acela de a pune oamenii si nevoile lor în centrul acțiunilor noastre.” a declarat Liudmila Climoc, CEO al Orange România.