Orange, Orange România susţine şi în acest an muzica live, fiind partener principal al celor mai așteptate festivaluri de muzică din România: UNTOLD (1-4 august, Cluj-Napoca), Neversea (4 – 7 Iulie, Constanța), Summer Well (9 – 11 August, domeniul Știrbey), Afterhills (23 August – 1 Septembrie, Iași) și Electric Castle (17 – 22 Iulie, Cluj-Napoca).

Clienţii Orange vor beneficia de prețuri speciale la fiecare dintre cele 5 festivaluri şi vor avea parte de multe alte experiențe noi în cadrul evenimentelor, alături de partenerii Samsung şi Huawei. Pentru a împărtăşi nenumăratele momente trăite din plin, Orange oferă tuturor festivalierilor trafic de date nelimitat în reţeaua 4G, dar şi internet gratuit prin reţeaua Orange Wi-Fi, pe toată durata festivalurilor. În 2018, la cele 4 festivaluri unde Orange a asigurat serviciile de conectivitate, consumul gratuit de date mobile a fost de peste 40 TB (terabytes), iar traficul Wi-Fi a înregistrat un consum de peste 18 TB (terabytes).

“Orange a fost şi rămâne unul dintre cele mai active branduri în evenimentele din România, şi asta pentru că ne dorim să ne cunoaştem mai bine cu oamenii din jur, indiferent dacă ne sunt sau nu clienţi. Implicarea noastră în muzică a început acum mulți ani cu concertele Orange de la mare care au adus în România artiși precum Mika sau Jessie J. Apoi, odată cu lansarea Summer Well, care a ajuns la a 9-a ediție, experiențele de festival au căpătat o nouă dimensiune şi am reușit sa creăm o atmosferă unică în care creativitatea și tehnologia joacă un rol esențial. Pentru că am vrut să ducem toate acestea mai departe și să oferim experiențe inedite unui număr cât mai mare de iubitori de muzică, de anul trecut ne-am alăturat și altor festivaluri de mare anvergură precum Untold și Neversea, dar și Afterhills și, de anul acesta, Electric Castle.” , a declarat Mirela Bosoi, Head of Brand and Communication Orange România.

Pentru ca fanii festivalurilor să se poată bucura de o experienţa muzicală completă, în cadrul fiecărui eveniment sunt folosite peste 20 de stații de bază mobile pentru a asigura o acoperire cât mai bună și un trafic de internet la viteze cât mai mari. În plus, clienţii sunt conectaţi chiar şi atunci când sunt în mişcare, în drum spre festivaluri. Ei au acces la rețeaua 4G pe 92,75% din suprafața drumurilor naționale, în timp ce 97,09% din populația țării și 100% din populația urbană, în peste 11.900 de localități, are acces la cel mai rapid internet mobil și cele mai performante soluții de comunicare.