Primăria Siret a depus în primele 20 de minute de la lansare un număr de 6 proiecte cu finanțare nerambursabilă de 100% din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul Local. Anunțul a fost făcut de primarul Adrian Popoiu care a subliniat că vaoarea totală a proiectelor este de 4 milioane de euro. ”În primul rând, suntem interesați să creștem eficiența energetică și să obținem finanțare pentru reabilitarea moderată a mai multor clădiri publice: corpurile din centru aferente Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă” Siret (mai puțin corpul de legătură pentru care am obținut deja în trecut finanțare europeană nerambursabilă și am reabilitat acest corp); clădirea internatului de la școala profesională; pavilionul A al Spitalului de Boli Cronice. În plus, am depus spre finanțare proiectele de actualizare în format GIS documentațiilor urbanistice (Planul Urbanistic General și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă) și am solicitat finanțare pentru achiziționarea unor infrastructuri TIC/ITS pentru creșterea siguranței și a calității vieții în Orașul Siret.

În total, proiectele au o valoare de aproximativ 4 milioane de eură și vor determina dezvoltarea în continuare a serviciilor publice oferite cetățenilor”, a declarat Adrian Popoiu.