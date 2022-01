Evenimente deosebite au fost organizate de noua conducere a Primăriei orașului Vicovu de Sus în frunte cu primarul Vasile Iliuț la final de an vechi și început de an nou. După concertele de colinde din perioada Crăciunului în ajunul Noului An administrația locală s-a întrecut pe sine. Festivalul de Obiceiuri de Anul Nou organizat în parcul din fața primăriei a avut ca principal cap de afiș malanca lui Ștefan cel Mare care a fost acompaniată de grupurile de urători din orașul Vicovu de Sus, ansamblul de datini și obiceiuri “Valea Uței” de la Volovăț. Odată cu lăsarea serii în piața centrală s-a organizat un foc de tabără iar oamenii s-au înfruptat dintr-un purcel la proțap și o carafă de vin fiert. Noul an a fost întâmpinat de un spectaculos foc de artificii iar Primpria a oferit celor prezenți în piață primele pahare de șampanie. ”La mulți ani, dragi vicoveni”, a transmis primarul Vasile Iliuț.

Foto: Robert Cîrdei