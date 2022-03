Orașul Vicovu de Sus se află în prima linie a acțiunilor care se desfășoară în județ pentru ajutorarea ucrainenilor care fug din calea războiului.

Voluntarii vicoveni în frunte cu primarul Vasile Iliuț au mers în Vama Siret și au împărțit mâncare refugiaților iar microbuzele Primăriei dar și cele școlare au transportat refugiați. Totodată, în pensiunile din oraș sunt cazate zeci de persoane refugiate din Ucraina iar vicovenii cu inima mare și-au deschis și ei larg ușile pentru a-i primi pe cei năpăstuiți de soartă.

”Am fost în Vama Siret și ce am văzut m-a marcat profund. Este o situație fără precedent. Nu ne-am mai confruntat doar din ce au povestit bunicii și părinții noștri. Este de neimaginat: femei, copii, oameni bătrâni, oameni bolnavi. Am încercat și noi să ne implicăm cât am putut. Microbuzele noastre de la Primărie și de la școală au transportat refugiații și am mers și noi cu mâncare acolo. Orașul nostru găzduiește refugiați la pensiuni dar și la persoane fizice. Refugiații nu rămân, vin și pleacă în Occident. Am fost înștiințați să pregătim și punctul vamal de la noi în caz că situțația o va impune să putem deschide punctul de frontieră de la Crasna-Vicovu de Sus. Punctul era în paragină. Am încercat să facem căile de acces, să amenajăm o zonă în care să fie montate corturi de prim ajutor, pentru hrană. Sperăm să nu fie nevoie iar punctul de frontieră să fie deschis în alt context de pace”, a spus Iliuț. El a adăugat că în cazul unui flux mare de refugiați vor fi amenajate două săli de sport care pot găzdui în jur de 500 de persoane. ”Avem toate condițiile acolo, căldură, toalete, băi, dușuri. Apoi mai avem campusul școlar și școala specială. În caz de număr mai mare de refugiați putem monta corturi de campanie lângă piața centrală acolo unde deja am tras tablou electric”, a mai spus Vasile Iliuț.