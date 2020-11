Premierul României, Ludovic Orban, a declarat, la Rădăuți, că actualul Guvern este extrem de determinat să realizeze proiectul autostrăzii A7 Siret – Suceava – București. Ludovic Orban a spus că A7 va asigura legătura de la București cu ieșirea din țară la Siret. „Vorbim de cele șase tronsoane de autostradă sau drum expres, în funcție de cum vor stabili firmele care realizează studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pe baza indicilor de trafic”, a spus Ludovic Orban, prezent la inaugurarea șoselei de centură a municipiului Rădăuți.

La rândul său, ministrul transporturilor, Lucian Bode, a declarat că A7, autostrada care va lega Ploiești de Buzău, și mai departe spre Focșani, Bacău, Pașcani, Suceava, Siret, este un proiect pe care actuala guvernaqre este hotărâtă să-l finanțele din Programul Național de Recuperare și Reziliență. „Asta înseamnă că anul viitor finalizăm documentația, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, scoatem la licitație execuția, iar conform obligațiilor din PNRR, de recuperare și reziliență, până în 2026 trebuie să finalizăm acest obiectiv. Şi noi ne-am asumat și prin programul de guvernare că vom finaliza cei 320 km dintre Ploiești și Pașcani în următorii patru ani. Avem documentațiile aproape finalizate, în consecință, nu avem nici un motiv să nu spunem românilor că în următorii doi ani după semnarea contractului, 24 de luni, finalizăm cele patru tronsoane”, a precizat ministrul transporturilor.