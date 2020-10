Președintele PNL, premierul Ludovic Orban, va participa mîine la constituirea Consiliului Județean Suceava și la depunerea jurămîntului de către consilieri și de către șeful reales al administrației județene, liderul liberal Gheorghe Flutur. Festivitatea va debuta la ora 10.00, în Sala „Ștefan cel Mare” din Palatul Administrativ. Tot vineri se va consitui și noul Consiliu Local al municipiului Suceava. De asemenea, primarul PNL Ion Lungu, care a cîștigat al cincilea mandat consecutiv, va depune jurămîntul, alături de consilieri.

