Aceasta este ordinea de joc pentru prima zi a calificarilor, sambata 14 iulie 2018, la BRD Bucharest Open 2018.

ORDER OF PLAY – SATURDAY, JULY 14, 2018

CENTRE COURT start 10:00 am

Qualifying – I. Soylu (TUR) vs N. Dascalu (ROU)

Qualifying – C. Lister (SWE) vs J. Cristian (ROU)

Qualifying – [2] I. Bara (ROU) vs A. Grymalska (ITA)

Qualifying – A. Cadantu (ROU) vs [WC] P. Udvardy (HUN)

GRANDSTAND start 10:00 am

Qualifying – [1] D. Chiesa (ITA) vs [WC] A. Bondar (HUN)

Qualifying – [WC] I. Fetecau (ROU) vs O. Ianchuk (UKR)

Qualifying – [WC] A. Prisacariu (ROU) vs [8] S. Karatantcheva (BUL)

Qualifying – C. Dinu (ROU) vs C. Skamlova (SVK)

COURT 4 start 10:00 am

Qualifying – [3] G. Garcia Perez (ESP) vs D. Seguel (CHI)

Qualifying – [4] P. Badosa Gibert (ESP) vs U. Eikeri (NOR)

Qualifying – R. Sramkova (SVK) vs B. Eraydin (TUR)

Qualifying – R. Jani (HUN) vs [5] C. Buyukakcay (TUR)

COURT 6 start 10:00 am

Qualifying – M. Partaud (FRA) vs [7] E. Rybakina (KAZ)

Qualifying – A. Schaefer (GER) vs [6] D. Radanovic (SRB)

Qualifying – C. Liu (USA) vs M. Osaka (JPN)

Qualifying – K. Zavatska (UKR) vs P. Leykina (RUS)

Biletele pentru turneul de tenis BRD Bucharest Open 2018, ce se va desfășura în perioada 14-22 iulie 2018, la Arenele BNR din Capitală, au fost puse în vânzare și pot fi achiziționate online, pe www.bilete.ro, și în rețeaua Bilete.ro din magazinele Inmedio, Germanos și Poșta Română.