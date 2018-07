Programul pentru ziua de vineri, 20 iulie 2018

BRD BUCHAREST OPEN – BUCHAREST, ROU

$250,000

16-22 JULY 2018

RESULTS – JULY 19, 2018

Women’s

Singles – Second Round

[4] P. Martic (CRO) d [Q] C. Liu (USA) 62 67(5) 64

[5] S. Cirstea (ROU) d M. Zanevska (BEL) 62 75

L. Siegemund (GER) d A. Schmiedlova (SVK) 64 36 62

Women’s

Doubles – Quarterfinals

[1] M. Buzarnescu (ROU) / R. Olaru (ROU) d G. Garcia Perez (ESP) / C.

Lister (SWE) 62 64

[WC] I. Begu (ROU) / A. Mitu (ROU) d [4] L. Marozava (BLR) / A. Rus (NED)

75 62

ORDER OF PLAY – FRIDAY, JULY 20, 2018

CENTRE COURT start 1:00 pm

O. Jabeur (TUN) vs V. Zvonareva (RUS)

Not Before 3:00 pm

L. Siegemund (GER) vs [4] P. Martic (CRO)

Y. Wang (CHN) vs [2] M. Buzarnescu (ROU)

[1] A. Sevastova (LAT) vs [5] S. Cirstea (ROU)

Not Before 8:30 pm

O. Jabeur (TUN) or V. Zvonareva (RUS) vs [8] P. Hercog (SLO)

COURT 4 start 1:00 pm

J. Cristian (ROU) / E. Ruse (ROU) vs [2] M. Adamczak (AUS) / J. Moore (AUS)

Not Before 3:00 pm

[3] I. Bara (ROU) / N. Geuer (GER) vs D. Kovinic (MNE) / M. Zanevska (BEL)