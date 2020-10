Fostul senator și prefect de Suceava, Orest Onofrei, îi ia apărarea fostului manager al Spitalului Județean Suceava, Vasile Rîmbu. Orest Onofrei a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook, intitulat „Dați-l jos pe Rîmbu de pe cruce”, în care sugerează ca opinia publică să-și reconsidere opiniile față de fostul manager al Spitalului Județean. Onofrei spune că dacă sucevenii l-au „dat jos de pe cruce” pe Gheorghe Flutur prin realegerea în funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, același lucru ar trebui să se întâmplă și cu Vasile Rîmbu.

Vă prezentăm în continuare mesajul transmis de Orest Onofrei:

„După ce la sfârșitul anului 2019 hoarde ce Covizi ( așa sa le fie numele) bântuiau, făcând ravagii în China si apoi în întreaga Asie, aceasta molima fără chip a cuprins toata Europa si apoi toate continentele.

Lumea, autoritățile si medicii priveau aceasta “Simpla Gripa“ care „vine, vine, calcă totul în picioare” cu inocenta nepăsare, produs al ignorantei criminale, comparabila cu atitudinea celor care fotografiau ucigătorul tsunami din Indonezia anului 2004.

La mijlocul lunii martie 2020 „au venit si-n tara noastră și cu totul “inexplicabil” chiar si-n mândra noastră Bucovina. Toata lumea perplexa si contrariata nu avea alta întrebare decât aceasta: cum a fost posibil? Sau variante ajutătoare: cine a adus Covizii? De ce la noi? etc. Bineînțeles ca totul a culminat cu fatala si implacabila întrebare: cine este vinovat?

Ala eu, ala eu, cutare sau cutărică. Cautînd, întrebând, scormonind foarte repede s-au găsit vinovații:

Primul, vinovatul șef, Gheorghe Flutur Președintele Consiliului Județean Suceava,

încasator de injurii si supus oprobiului public. Vina: a finanțat construcția celui mai modern loc de apărare împotriva Covizilor si altfel de asemenea lighioane – Spitalul Județean Suceava – in loc sa construiască baricade si sa ridice metereze măcar la porțile de intrare in județ. Lupta se dă la graniță nu in cetate! Sigur, Covizii daca n-ar fi văzut indemnul “Hai in Bucovina” n-ar fi intrat nici in ruptul capului. Pentru asemenea criminală incompetență Flutur trebuia răstignit înainte chiar sa-si vindece rănile, fiind una din primele victime ale “nevinovaților“ covizi

Al doilea vinovat – Vasile Rîmbu managerul Spitalului Județean.

Vina: trebuia sa facă niște trasee cu plăcuțe indicatoare si scriere bilingva romana si chineza, începând de la intrarea în județ până în ultima camera din spital ca acești inofensivi Covizi cum i s-a spus, să nu umble bleambura de capul lor pe unde vor ei. E o crimă să modernizezi un spital în loc să faci trasee. Daca acești Covizi ar fi venit 10 ani mai devreme probabil am fi avut tichie de trasee la o dărăpănătură de spital ca un grajd.

Amândoi, Flutur și Rîmbu: Vinovați. Nu mai are nici o importanță că între timp Covizii au cucerit rând pe rând toată România, nu doar scumpa noastră Bucovina, că nu Flutur trebuia să organizeze apărarea și nici Rîmbu să deseneze circuite epidemiologice. Era nevoie de vinovați, au fost găsiți și au fost răstigniți ca doi tâlhari și mânia Covizilor nu s-a potolit.

Pentru că a avut prieteni, Flutur a fost dat jos (aproape mort) de pe cruce. Și-a lins rănile, a prins putere, curaj în suflet, s-a apucat de treabă și prin votul sucevenilor a fost reabilitat.

Dar Rîmbu? Cine-l dă jos de pe cruce? În perfida politică suceveană, Rîmbu e dat de mult „pe pierderi” pentru ca așa e în politica „cumpărăm și vindem”

Vasile, eu, fără să fi fost unul care a strigat „răstignește-l!”, simbolic te-am dat jos de pe cruce! Poate o vor face si sucevenii. Mă rog sa nu fie prea târziu!

P.S. Cu Flutur și cu Rimbu înțeleg fără sa fiu de acord ca ați avut motive. dar cu Spitalul ce-ati avut?”